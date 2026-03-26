Tuzlanske firme spremne da zaposle 350 bivših radnika Koksare

Autor Haris Krhalić
Zbrinjavanje bivših radnika lukavačke Koksare ostaje u vrhu prioriteta Vlade Tuzlanskog kantona, koja nastavlja sa sprovođenjem mjera podrške nakon zatvaranja ovog giganta

koksara lukavac radnici Izvor: Youtube/BHRT/Screenshot

Na inicijativu premijera Irfana Halilagića, održan je sastanak na kojem je analiziran dosadašnji progres u realizaciji obaveza prema radnicima koji su ostali bez posla.

Prema zvaničnim podacima, na evidenciju Službe za zapošljavanje do sada se prijavilo 582 bivših radnika, dok su njih 72 već uspjela da zasnuju novi radni odnos. Trenutno oko 450 radnika aktivno traži angažman, zbog čega nadležni planiraju dodatno intenziviranje aktivnosti na njihovom povezivanju sa privrednim sektorom.

Privredna zajednica Tuzlanskog kantona pokazala je značajnu solidarnost, pa su tako 32 firme već iskazale spremnost da zaposle oko 350 bivših radnika Koksare. Direktor Kantonalne privredne komore, Nedret Kikanović, najavio je veliku konferenciju za 8. april, koja će služiti kao direktna platforma za spajanje radnika i zainteresovanih poslodavaca.

Pored novog zapošljavanja, rješava se i pitanje socijalne sigurnosti. Direktor Službe za zapošljavanje TK, Miralem Softić, potvrdio je da su donesena sva rješenja za novčane naknade, čija bi isplata trebala početi oko 10. aprila. Istovremeno, Služba već od danas kreće u direktne kontakte sa poslodavcima kako bi ubrzala proces zapošljavanja i prije same konferencije.

Poseban fokus stavljen je na radnike koji su stekli uslove za penzionisanje. Za njih 24 neophodan je dokup radnog staža, dok za 27 radnika doprinosi još uvijek nisu uplaćeni.

Vlada Tuzlanskog kantona čeka javni poziv Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, ali je premijer Halilagić naglasio da će Kanton, ukoliko federalni nivo ne reaguje u narednih deset dana, samostalno pokrenuti proces zbrinjavanja i obezbijediti potrebna sredstva.

Premijer Halilagić je poručio da bivši radnici Koksare neće ostati bez podrške, ističući da je cilj Vlade pružanje konkretnih rješenja – od novih radnih mjesta do hitnog penzionisanja onih koji na to imaju pravo.

(Klix)

