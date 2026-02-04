Arsenal oružja i droga u Lukavcu: Uhapšena jedna osoba, policija pronašla bacač, bombe i eksploziv (FOTO)

Policijski službenici Uprave policije MUP TK-a uhapsili su lice A.S. (1994) iz Lukavca nakon što su u pretresu njegove kuće i objekata pronašli veliku količinu naoružanja, eksplozivnih materija i opojne droge.

Izvor: MUP TK

Tokom pretresa, koji je izvršen po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, policija je pronašla i privremeno oduzela ručni bacač, dvije puške, okvir za automatsku pušku, ručnu bombu, te veću količinu municije različitih kalibara namenjenu za automatsko, poluautomatsko i lovačko oružje. Među oduzetim predmetima nalazi se i više komada protugradnih raketa, kao i dvije vrećice sa crvenom materijom koja asocira na eksploziv.

Pored arsenala oružja, policijski službenici su pronašli 14 pakovanja biljne materije koja izgledom asocira na opojnu drogu, aparat za vakumiranje, te dvije lovačke kamere. Sve oduzete materije biće predmet daljeg vještačenja u dokaznom postupku.

Akciju su realizovali službenici Odjeljenja kriminalističke policije PU Lukavac uz asistenciju PS Lukavac i Jedinice policije za specijalnu podršku.

A.S. se tereti za krivična djela Nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija i Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga prema Krivičnom zakonu Federacije BiH.

Osumnjičeni je predat Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.