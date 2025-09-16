logo
Na kuću u Lukavcu bačena eksplozivna naprava: Troje ljudi zatražilo medicinsku pomoć

Autor Dragana Božić
Nepoznata eksplozivna naprava bačena je na prostor u sklopu porodične kuće u Lukavcu zbog čega su tri osobe zatražile medicinsku pomoć, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Eksplozija u Lukavcu Izvor: Fena/Arhiv

Dežurni ljekar Doma zdravlja u Lukavcu je nakon pregleda kod ovih osoba konstatovao akutnu reakciju na stres.

Policiji je juče u 3 časa prijavljeno da je na prostor koji se nalazi u sklopu porodične kuće u Lukavcu bačena eksplozivna naprava, od koje su oštećeni prozori i vrata terase.

O svemu je obaviješten kantonalni tužilac.

Policija pod nadzorom tužioca radi na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

(Srna)

