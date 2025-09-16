Na kuću u Lukavcu bačena eksplozivna naprava: Troje ljudi zatražilo medicinsku pomoć

Nepoznata eksplozivna naprava bačena je na prostor u sklopu porodične kuće u Lukavcu zbog čega su tri osobe zatražile medicinsku pomoć, saopšteno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
Dežurni ljekar Doma zdravlja u Lukavcu je nakon pregleda kod ovih osoba konstatovao akutnu reakciju na stres.
Policiji je juče u 3 časa prijavljeno da je na prostor koji se nalazi u sklopu porodične kuće u Lukavcu bačena eksplozivna naprava, od koje su oštećeni prozori i vrata terase.
O svemu je obaviješten kantonalni tužilac.
Policija pod nadzorom tužioca radi na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.
(Srna)