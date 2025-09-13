Stravična eksplozija u kafiću, više od 20 povrijeđenih: Jezive scene u Madridu (Foto)

U eksploziji u kafiću u madridskom naselju Valjekas povrijeđena je 21 osoba, među njima i jedna teže. Uzrok eksplozije još uvijek nije poznat.
U snažnoj eksploziji koja se dogodila u subotu popodne u jednom kafiću u Madridu, povrijeđena je 21 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede, saopštile su hitne službe.
Do eksplozije je došlo oko 15 časova u naselju Valjekas, koje se nalazi u južnom dijelu španske prestonice.
Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a istraga je u toku.
#Explosiónen un bar c/Manuel Maroto#PuenteVallecas.@SAMUR_PCy#SUMMA112han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad)September 13, 2025
17 dotaciones de@BomberosMadestán trabajando en el desescombro.@policiademadridregula el tráfico en la zona.pic.twitter.com/jFH7ECWCU3
(MONDO)