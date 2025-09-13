logo
Stravična eksplozija u kafiću, više od 20 povrijeđenih: Jezive scene u Madridu (Foto)

Stravična eksplozija u kafiću, više od 20 povrijeđenih: Jezive scene u Madridu (Foto)

Autor mondo.ba
0

U eksploziji u kafiću u madridskom naselju Valjekas povrijeđena je 21 osoba, među njima i jedna teže. Uzrok eksplozije još uvijek nije poznat.

Eksplozija u kafiću u Madridu Izvor: Rene Bonilla/Shutterstock

U snažnoj eksploziji koja se dogodila u subotu popodne u jednom kafiću u Madridu, povrijeđena je 21 osoba, od kojih je jedna zadobila teške tjelesne povrede, saopštile su hitne službe.

Do eksplozije je došlo oko 15 časova u naselju Valjekas, koje se nalazi u južnom dijelu španske prestonice.

Uzrok eksplozije za sada nije poznat, a istraga je u toku.

(MONDO)

