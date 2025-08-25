"Niko boce nije dirao, same su eksplodirale": Vlasnik plaže o incidentu u Budvi

Jedan od vlasnika plaže, Petar Carević, otkriva kako je došlo do eksplozije ronilačke boce na punoj plaži.

Snažna eksplozija ronilačke boce protresla je prisutne na plaže Ploče u Budvi. U trenutku detonacije, djeca su se igrala u blizini, povrijeđene su četiri osobe, dok je jedno dijete iz Srbije zadobilo lakše povrede.

Kako je uopšte došlo do ovog incidenta, otkriva jedan od vlasnika plaže, Petar Carević.

"Ovo je nesrećan slučaj. Bili su inspektori, tužilaci i svjedoci, niko boce nije dirao, niti čačkao, same su eksplodirale. Sve je letjelo na sve strane, a na nekih 70 metara je povrijeđen dečak u ruku. Uglavnom boca je eksplodirala, a niko je nije dirao, niti punio u tom trenutku, ovo je čista nesreća. Sada će se ispitati da li su boce testirane od ljudi koji se bave time jer mi imamo ronilački klub na plaži, ali se ne bavimo sa tim, pa se prijatelji iz Beograda bave time. Vidjećemo kako su oni vodili računa oko te opreme i njenih papira", kaže Carević.

Milan Sekulović, urednik Gradske TV iz Podgorice, je za Kurir televiziju dao komentar u vezi ovog incidenta:

"Nadležne službe će utvrditi da li je zaista bio nesrećan slučaj ili neprofesionalno rukovođenje ovom opremom koja zaista nije za igru. Ovo liči na nesrećan slučaj, ali se radi o ozbiljnoj stvari i jednoj od najpopularnijih plaža u Budvi. Ipak, dvoje djece je povrijeđeno, pa je ovo alarm za službe da se sve lijepo ispita šta se po našim plažama izdaje. Te boce jesu korišćene jer služe za iznajmljivanje, jeste da se protežu sada neke informacije kako su one i ranije imale problem, ali niko to nikada nije prijavio. Uvijek kada se desi neki ovakav slučaj, pojaviće se priča da je sličnih problema bilo i ranije", navodi on.

