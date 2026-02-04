logo
Trojica Bišćana uhapšena zbog razbojništva

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Po naredbi Kantonalnog suda u Bihaću, pripadnici Policijske stanice Bihać, zajedno sa pripadnicima Jedinice za specijalističku podršku MUP-a USK lišili su slobode tri lica.

Bihać hapšenje Izvor: Facebook/MUP USK

U https://mondo.ba/tag229/BihacBihaću su uhapšena tri lica osumnjičena da su počinila razbojništvo na štetu brze pošte "Iks ekspres", saopšteno je iz Ministrstva unutrašnjih poslova (MUP) Unsko-sanskog kantona.

Pripadnici Policijske stanice Bihać su po naredbi Kantonalnog suda u tom gradu, zajedno sa pripadnicima Jedinice za specijalističku podršku, izvršili pretrese na tri lokacije s ciljem rasvjetljavanja razbojništva.

Osumnjičeni za krivično djelo razbojništvo su privedeni u prostorije MUP-a gdje će nad njima biti izvršena kriminalistička obrada.

Dalje mjere i radnje poduzimaće se pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona u Bihaću.

Bihać razbojništvo hapšenje USK

