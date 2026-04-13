Urušio se most na putu Ključ – Sanski Most: Kamion propao kroz drvenu konstrukciju (FOTO)

Na magistralnom putu M15, koji povezuje Ključ i Sanski Most, danas je došlo do teškog saobraćajnog incidenta u kojem se urušila konstrukcija drvenog mosta.

Do nezgode je došlo na lokalitetu Banjice u trenutku kada je preko mosta prelazilo teretno vozilo. Pod težinom kamiona, drvena konstrukcija je popustila i u potpunosti se urušila.

U ovom incidentu, na sreću, nije bilo povrijeđenih osoba, a na vozilu i infrastrukturi je pričinjena znatna materijalna šteta.

Pripadnici nadležne policijske uprave su na terenu i vrše uviđaj kako bi se utvrdile tačne okolnosti i uzrok popuštanja konstrukcije.

Saobraćaj na ovoj dionici puta je trenutno u potpunosti obustavljen za sve kategorije vozila.

Iz nadležnih službi mole vozače za strpljenje i apeluju da do završetka uviđaja i sanacije puta koriste alternativne pravce kako bi se izbjegle veće gužve na ovom putnom pravcu.