logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Incident u Živinicama: Djevojčica propala kroz dotrajale daske na pješačkom mostu

Incident u Živinicama: Djevojčica propala kroz dotrajale daske na pješačkom mostu

Autor Dušan Volaš
0

Na pješačkom mostu u mjesnoj zajednici Oskova u Živinicama došlo je do incidenta kada je djevojčica propala kroz dotrajale daske.

Djevojčica propala kroz dotrajale daske na pješačkom mostu Izvor: Facebook/screenshot

Djevojčica je zadobila povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta te se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi UKC Tuzla radi daljih dijagnostičkih procedura. Iz ove zdravstvene ustanove su saopštili da se djevojčica nalazi se van životne opasnosti i da je svjesna.

Mještani su ogorčeni jer, kako tvrde, već duže vrijeme upozoravaju gradske vlasti i mjesnu zajednicu na opasnost i loše stanje mosta, ali nikakve reakcije nije bilo.

"Daske su trule, most je nebezbjedan, a upozorenja smo slali i Gradskoj upravi i Mjesnoj zajednici. Nažalost, ništa se nije preduzelo sve dok se nije dogodila nesreća", rekao je jedan od mještana, prenose mediji.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Živinice most djevojčica

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ