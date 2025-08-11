Incident u Živinicama: Djevojčica propala kroz dotrajale daske na pješačkom mostu

Na pješačkom mostu u mjesnoj zajednici Oskova u Živinicama došlo je do incidenta kada je djevojčica propala kroz dotrajale daske.

Izvor: Facebook/screenshot

Djevojčica je zadobila povrede grudnog koša, zdjelice i ekstremiteta te se trenutno nalazi na intenzivnoj njezi UKC Tuzla radi daljih dijagnostičkih procedura. Iz ove zdravstvene ustanove su saopštili da se djevojčica nalazi se van životne opasnosti i da je svjesna.

Mještani su ogorčeni jer, kako tvrde, već duže vrijeme upozoravaju gradske vlasti i mjesnu zajednicu na opasnost i loše stanje mosta, ali nikakve reakcije nije bilo.

"Daske su trule, most je nebezbjedan, a upozorenja smo slali i Gradskoj upravi i Mjesnoj zajednici. Nažalost, ništa se nije preduzelo sve dok se nije dogodila nesreća", rekao je jedan od mještana, prenose mediji.

(Mondo)