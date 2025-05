Napad tokom sudskog izvršenja u Živinicama: Teško povrijeđen službenik sudske policije

Na području opštine Živinice juče je došlo je do ozbiljnog incidenta tokom provođenja sudskog izvršenja, u kojem je službenik Centra sudske policije u Tuzlanskom kantonu zadobio teške tjelesne povrede, saopšteno je iz Sudske policije Federacije BiH.

"Na području Opštine Živinice došlo do ometanja provođenja sudskog izvršenja i tom prilikom napada na službenika Sudske policije, kojom prilikom je jednom službeniku sudske policije Centra sudske policije u Tuzlanskom kantonu nanesena teška tjelesna povreda. Do navedenog incidenta je došlo prilikom postupanja po naredbi Općinskog suda u Živinicama, broj 33 0 P 074193 22 I od 16.05.2025. godine za pružanje asistencije sudskom izvršitelju istog suda, koju asistenciju su pružali službenici Centra sudske policije u Tuzlanskom kantonu, na način da je od strane izvršenika H.H. iz Živinica došlo do fizičkog napada na tražioca izvršenja M.H. iz Živinica, da bi tokom savladavanja otpora pruženog od strane izvršenika H.H., od strane trećeg lica sa inicijalima M.H. došlo do fizičkog napada na službenika sudske policije" navodi se u saopštenju, prenosi Avaz.