Trener Igokee pred gostovanje Crvenoj zvezdi: Igraju najbolju košarku u Evropi!

"Moramo da vodimo računa o tome da sačuvamo energiju za Kup BIH", rekao je trener Igokee pred gostovanje Crvenoj zvezdi.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee u nedjelju od 17 časova gostuju Crvenoj zvezdi na otvaranju TOP 8 faze ABA lige.

Pred duel u dvorani Ranko Žeravica trener Igokee iznio je svoja očekivanja.

"Prvo bih izrazio zadovoljstvo što se još jednom nalazimo u Top 8 fazi i što će publika u Laktašima imati priliku da uživa u okršajima sa najklvalitetnijim ekipama iz regiona i iz Evrope. Ponovo imamo duele sa evroligaškim timom, sa Evrokup ekipama", rekao je Stefanović.

"Našeg prvog protivnika ne treba posebno predstavljati, svima je jasno o kakvom protivniku se radi. Dolaskom trenera Obradovića mislim da su promijenili svoj DNK, igraju čvrsto i agresivno u odbrani i prave svima probleme. Vjerujem da igraju možda i najboljukošarku u Evropi", istakao je trener Igokee.

Stefanović je rekao da njegova ekipa mora i da sačuva energiju za Kup BIH koji se sljedeće sedmice igra u Banjaluci.

"Mi nismo tu da budemo slučajni prolaznici. Želimo da se izmjerimo sa svim tim najboljim timovima i vidimo gdje smo u ovom trenutku istovremeno vodeći računa, pošto imamo dvije utakmice u 48 sati, da sačuvamo energiju za ono što nas očekuje a to je Kup BIH sljedeće sedmice u Banjaluci".

Bek Igokee Marko Jeremić rekao je da njemu i saigračima ne preostaje ništa drugo nego da daju maksimum, bez obzira u kakvom sastavu bude igrala Zvezda.

"Ovogodišnji plej-of otvaramo sa ekipom Crvene zvezde, evroligaškom ekipom sa velikim rosterom. Vidječćemo u kojem će sastavu da nastupe, ali nama ne preostaje ništa drugo nego da damo 100 odsto. Moramo da damo energiju, igramo čvrsto, da budemo što konkurentiji i nadam se da će to biti za pobjedu", rekao je Jeremić.