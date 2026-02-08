Jeremić nakon drame donio trijumf Igokei u Novom Mestu: Aleksandrovčani u pobjedničkom ritmu ulaze u Top 8!

"Igosi" su slavili na kraju grupne faze.

Košarkaši Igokee m:tel trijumfovali su u Novom Mestu nad ekipom Krke (85:86) u posljednjem kolu grupne faze ABA lige. Do pobjede su izabranici Nenada Stefanovića stigli poslije dramatične završnice, koja je okončana trojkom Marka Jeremića za +1 gostiju (85:86), odnosno promašajem bivšeg igrača KK Borac Banja Luka Jana Rebeca za slavlje Slovenaca.

Poslije "igre živaca" većim dijelom susreta, Igokea m:tel je na manje od osam minuta do kraja posljednje četvrtine imala isto toliko poena prednosti (63:71). Krka je, međutim, uspjela da se vrati u život, pa je poenima bivšeg igrača Igokee Blaža Mahkovica preokrenula na 75:74.

Utakmica nije imala preveliki takmičarski značaj za Igokeu m:tel, koja je plasman u Top 8 obezbijedila jučerašnjim trijumfom Kluža u Čačku.

Pola minuta prije kraja, Mejton je sa linije za slobodna bacanja odveo domaće do 79:77, na isti način je uzvratio Bes za egal, da bi Mahkovic u posljednjem napadu u četvrtoj dionici promašio trojku za pobjedu.

Rebec je postigao prvih šest poena za Krku u dodatnih pet minuta, za 85:81 na ulasku u posljednja tri minuta meča. Poslije tajm-auta Nenada Stefanovića, Lazić je poentirao za minus dva Igokee (85:83), da bi nakon promašaja Mahkovica za dva i Šmrekara za tri poena Jeremić 16 sekundi prije kraja pogodio van linije od 6.75 metara za preokret Aleksandrovčana.

Krka je potom pozvala minut odmora kako bi iskreirala posljednji napad, koji trojkom nije realizovao Rebec.

Već sljedećeg vikenda Igokea m:tel startuje sa takmičenjem u Top 8 ABA lige, a rival će u Beogradu biti Crvena zvezda.

RASPORED IGOKEE M:TEL U TOP 8

Crvena zvezda – Igokea m:tel (15. februar)

Budućnost – Igokea m:tel (8. mart)

Igokea m:tel – Bosna (13. mart)

Igokea m:tel – Cedevita Olimpija (21. mart)

Igokea m:tel – Budućnost (28. mart)

Igokea m:tel – Crvena zvezda (5. april)

Bosna – Igokea m:tel (11. april)

Cedevita Olimpija – Igokea m:tel (19. april)

