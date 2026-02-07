Igokea m:tel želi pobjedu u Novom Mestu bez obzira na siguran plasman u Top 8

Košarkaši Igokee m:tel u posljednjem kolu regularnog dijela sezone gostuje ekipi Krke u Novom Mestu.

Izvor: KK Igokea m:tel/Marija Vuruna

Zahvaljujući pobjedi rumunskog Kluža nad čačanskim Borcem, "igosi" su bez obzira na ishod nedjeljne utakmice (17.00) osigurali četvrto mjesto u grupi odnosno plasman u Top 8 regionalnog takmičenja.

Međutim, trener šampiona Bosne i Hercegovine Nenad Stefanović želi da trijumfalno okonča ovaj dio sezone.

"Igramo sa jednom odličnom i jako organizovanom ekipom koja je od posljednjih 11 utakmica zaključno s domaćom ligom ostvarila 10 pobjeda a i taj jedan meč su izgubili nesrećno košem u posljednjoj sekundi od Borca u Čačku. Jako dobar tim, jako dobro organizovani i mislim da su sa pravom na toj nekoj poziciji koja im je do samog kraja pružala šansu za Top 8. Nevezano za rezultat utakmice u Čačku, naša želja je da ovaj prvi dio takmičenja završimo pobjedom iz mnogo razloga. Prvi i osnovni je da sebe nagradimo za jedan dobar rad i naporan trud u prethodnim mečevima, i drugi razlog je taj da bi u eventualnoj Top 8 fazi imali određene šanse i za sedmu poziciju. Vjerujem u moje momke, mislim da smo u svakoj bitnoj utakmici u sezoni pokazali svoje najbolje lice i siguran sam da će tako biti i u nedjelju", rekao je Stefanović.

Košarkaš Aleksandrovčana Aleksandar Lazić takođe je istakao da bi pobjeda u Novom Mestu mnogo značila njegovom timu.

"Očekuje nas jedan jako težak meč u Novom Mestu. Krka je jako nezgodna na svom terenu, i mislim da treba da držimo fokus svih 40 minuta, da budemo maksimalno angažovani kako bi pokušali ostvariti pobjedu koja nam mnogo znači, da se podignemo u nastavku sezone", istakao je Lazić.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)