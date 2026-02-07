logo
Igokea u Top 8 ABA lige: Kluž pogurao Aleksandrovčane ka drugom krugu!

Igokea u Top 8 ABA lige: Kluž pogurao Aleksandrovčane ka drugom krugu!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Rumuni su savladali Borac u Čačku (87:93) i promovisali "igose" u posljednje učesnike Top 8 faze.

Igokea u Top 8 fazi ABA lige Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel igraće u Top 8 fazi ABA lige! Aleksandrovčanima je na tom putu pomogao Kluž, koji je u Čačku stigao do pobjede protiv Borca (87:93), jedinog tima koji je mogao da ostavi "igose" bez glavne runde.

Čačani su u ovaj meč ušli uz šest pobjeda i devet poraza, dok je Igokea na učinku 7-8. Da je tim iz Srbije uspio da porazi Rumune, Igokea m:tel bi, s obzirom na lošiji međusobni omjer u dvomeču sa Borcem, morala sutra da savlada Krku na gostujućem terenu kako bi se našla među 8 najboljih timova.

Ovako, sutrašnji duel u Novom Mestu biće revijalnog karaktera u tom kontekstu, ali ne treba svakako da se smetne sa uma da bi pobjeda mnogo značila, s obzirom na to da se svi bodovi prenose u naredni dio prvenstva.

U Top 8 fazi Igokea će, kao jedan od četiri tima iz grupe A, igrati protiv četiri najbolja tima iz grupe B. To su Budućnost, Cedevita Olimpija, Crvena zvezda i Bosna, a prvi meč odigraće sljedeće nedjelje (15. februar) u Beogradu protiv Crvene zvezde.

Prvih šest timova iz Top 8 idu direktno u četvrtfinale, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani morati u plej-in, protiv prvoplasiranog i drugoplasiranog iz plej-auta.

RASPORED IGOKEE M:TEL U TOP 8

Crvena zvezda – Igokea m:tel (15. februar)
Budućnost – Igokea m:tel (8. mart)
Igokea m:tel – Bosna (13. mart)
Igokea m:tel – Cedevita Olimpija (21. mart)
Igokea m:tel – Budućnost (28. mart)
Igokea m:tel – Crvena zvezda (5. april)
Bosna – Igokea m:tel (11. april)
Cedevita Olimpija – Igokea m:tel (19. april)

(mondo.ba)

KK Igokea košarka ABA liga

