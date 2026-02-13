Poklon od Igokee za punoljetstvo: Prvi profesionalni ugovor za Ognjena Perišića

Talentovani košarkaš rođen je 2008. godine, a sada je potpisao višegodišnji ugovor sa Aleksandrovčanima.

Izvor: Promo/KK Igokea

Ognjen Perišić (194 cm) na 18. rođendan potpisao je prvi profesionalni višegodišnji ugovor sa Igokeom m:tel.

Perišić je rođen u Požegi 2008. godine, a u Laktaše, gdje je igrao za mlađe kategorije, stigao je 2023. godine. Bio je član U16 reprezentacije Srbije, a u Igokea m:tel je nastupao je u Omladinskoj ligi šampiona, ABA Junior i ABA 2 ligi u sastavu Student m:tel.

"Igokea m:tel čestita rođendan Ognjenu i želi mu puno zdravlja, sreće i sportskih uspjeha", poručeno je iz najboljeg bh. kluba.