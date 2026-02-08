logo
"Znamo ko nas čeka - ekipe iz Evrolige i Evrokupa!" Trener Igokee poslije trijumfa nad Krkom najavio Top 8

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Nenad Stefanović iznio je utiske sa utakmice protiv Krke (85:86).

Nenad Stefanović Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel su trijumfom u Novom Mestu nad Krkom (85:86) stavili tačku na grupnu fazu takmičenja u ABA ligi.

"Čestitam Krki na sjajnoj utakmici. Vidjeli smo ih kao najveće konkurente za plasman u plej-of u posljednja dva mjeseca. Igraju izuzetnu košarku, imali su 10 pobjeda u posljednjih 11 utakmica, a na današnjoj utakmici bili su na jedan razlike. Naši rivali su bili i FMP i Borac, iako su govorili da im je cilj opstanak, ali na kraju smo vidjeli da nije tako. Srećan sam što smo imali 5:1 protiv ovih ekipa, slično kao prošle godine, kada smo sa našim konkurentima imali rezultat 9:1", rekao je poslije utakmice trener Igokee m:tel Nenad Stefanović, navodeći da je plasman njegovog tima među osam najboljih timova veliki uspjeh.

"Znamo ko se nije kvalifikovao, znamo ko nas čeka - ekipe Evrolige, ekipe Evrokupa, Bosna i mi. Veoma sam zadovoljan današnjom utakmicom, jer se, kao i Krka, nikada nismo predali. Prije zagrijavanja, bili smo bez Gavrilovića i Pjera Luja zbog stomačnih problema, a još nekoliko igrača je imalo slične probleme. Ovo je verovatno najveća pobjeda za nas u prvom dijelu sezone, jer smo dobili takvu utakmicu sa samo deset igrača, gdje pojedinci gotovo da nisu izlazili iz igre, i čestitam im na tome. Novi tim u posljednjih nekoliko kola je pravi, ono što naš tim treba da predstavlja. Figurativno spreman sam da idem u rat sa ovim igračima, a mrtvi će se brojati na kraju sezone. Na kraju, pobjedu posvećujem svim ljudima u klubu, jer nam je bilo veoma važno da krenemo sa istim brojem pobjeda kao Bosna. Želio bih da čestitam Iringu na novorođenčetu, ali moram da naglasim da je i naš centar Popović, koji je bio odsutan zbog povrede, prije nekoliko dana dobio sina i ova pobjeda je za njega i njegovu porodicu."

Igokea m:tel će gostovati u prva dva kola Top 8 faze, i to Crvenoj zvezdi (15. februar) i Budućnosti (8. mart). Prvu domaću utakmicu Aleksandrovčani će odigrati 13. marta protiv Bosne, nakon čega slijede još tri uzastopne utakmice pred laktaškom publikom.

Ekipe koje se nađu od prve do šeste pozicije idu direktno u četvrtfinale, dok će sedmoplasirani i osmoplasirani razigravati za plasman sa timovima koji se nađu na prvom i drugom mjestu u plej-aut grupi.

RASPORED IGOKEE M:TEL U TOP 8

Crvena zvezda – Igokea m:tel (15. februar)
Budućnost – Igokea m:tel (8. mart)
Igokea m:tel – Bosna (13. mart)
Igokea m:tel – Cedevita Olimpija (21. mart)
Igokea m:tel – Budućnost (28. mart)
Igokea m:tel – Crvena zvezda (5. april)
Bosna – Igokea m:tel (11. april)
Cedevita Olimpija – Igokea m:tel (19. april)

(mondo.ba)

