Mario Cvitanović pred meč Kupa BiH sa Veležom: Gledamo samo sebe

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Sarajevo dočekuje Velež na "Koševu" u prvom meču četvrtfinala Kupa BiH (srijeda, 18.30).

Mario Cvitanović Izvor: Promo/FK Sarajevo

Najzanimljiviji dvomeč četvrtfinala Kupa BiH igraće Sarajevo i Velež, a prvi susret na programu je u srijedu od 18.30 na "Koševu".

Trener "bordo" tima Mario Cvitanović istakao je pred ovaj susret da njegova ekipa zna protiv kakvog rivala će tražiti prolaz u polufinale, ali da treba da gleda samo sebe.

"Čeka nas drugačija utakmica od one protiv Posušja i maksimalno ozbiljno pristupamo njenoj pripremi. Nadam se da će biti uspješna. Čeka nas teška, tvrda, dinamična ekipa, koja traži puno duela i ima dosta dobru tranziciju. Moramo biti spremni na sve. Međutim, treba da gledamo našu igru, treba mi da budemo ti koji žele pobjedu i prolaz u dalju fazu takmičenja", poručio je Cvitanović.

Revanš u Mostaru zakazan je za 11. mart od 18.45.

Tagovi

Kup BiH FK Sarajevo FK Velež Mario Cvitanović

