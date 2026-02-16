logo
Poznati termini četvrtfinala Kupa BiH: Željezničar i Sarajevo domaćini istog dana, odgođen meč Zrinjskog

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Zbog duela sa engleskim Kristal Palasom u Konferencijskoj ligi, šampion BiH i GOŠK iz Gabele prvi četvrtfinalni susret igraće kasnije od ostalih učesnika Kupa BiH.

Termini četvrtfinala Kupa BiH Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

Laktaši i Radnik otvoriće 25. februara od 13 časova četvrtfinalne susrete Kupa Bosne i Hercegovine, a istog dana biće odigrana još dva meča, oba u Sarajevu.

Željezničar će od 16 časova ugostiti Slogu, dok će Sarajevo od 18.30 igrati sa Veležom na "Koševu".

Posljednji četvrtfinalni duel, u kojem će snage odmjeriti GOŠK i Zrinjski, pomjeren je za 5. mart (20 časova) zbog nastupa "plemića" u Konferencijskoj ligi i duelsa sa engleskim Kristal Palasom.

Revanš utakmice će biti igrane 10. i 11. marta. Prvi će na teren dobojskih "Luka" 10. marta Sloga i Željezničar (18.30), a dan kasnije na programu su ostali susreti. Radnik i Laktaši igraće od 14 časova, Zrinjski i GOŠK od 16.30, a posljednjeg polufinalistu saznaćemo po okočanju duela Velež - Sarajevo, koji je zakazan za 18.45.

Tagovi

Kup BiH

