Laktaši nadomak polufinala Kupa BiH! Dva gola Srđana Bašića za ogroman korak ka istorijskom podvigu

Mladi krilni napadač junak je prve utakmice četvrtfinala Kupa BiH, poslije koje su se Laktaši znatno približili istorijskom rezultatu.

Ekipa Laktaša stigla je nadomak istorijskog rezultata u Kupu BiH – plasmana u polufinale!

Izabranici Slobodana Starčevića trijumfovali su danas pred domaćom publikom nad Radnikom rezultatom 2:0 pogocima Srđana Bašića i stekli ogroman kapital pred revanš u Bijeljini, zakazan za 11. mart.

Kroz istoriju kup-takmičenja na nivou cijele BiH, Laktaši su ove sezone, plasmanom među 8 najboljih, ponovili najbolji klupski rezultat. U četvrtfinalu su bili i u sezoni 2007-2008, ali ih je tada na putu ka narednoj fazi zaustavilo Posušje. Djeluje da su sada spremni da odu i korak dalje...

LAKTAŠI – RADNIK 2:0

Domaćin je stekao prednost u današnjem duelu u 14. minutu. Tada je Bašić, jedan od tri igrača Laktaša koji je u jesenjem dijelu Prve lige RS postigao osam golova, primio loptu, povukao nekoliko metara, a onda prizemnim udarcem iz daljine pogodio donji lijevi ugao gostujućeg gola.

Deset minuta kasnije izabranici Slobodana Starčevića bili su u velikoj prilici da uvećaju vođstvo. Kapiten Ognjen Škorić je bio u dobroj situaciji na lijevoj strani, uspio je da uputi udarac, ali je odbrana bijeljinskog premijerligaša izblokirala taj pokušaj.

Kazna za taj promašaj mogla je da uslijedi 15 minuta prije odmora. Atif Konate je izašao sam ispred Pavla Glišića, ali je "jedinica" domaćeg sastava refleksno reagovala i spriječila izjednačenje.

Već pomenuti Škorić imao je u 39. minutu novu priliku za postizanje pogotka, ali je lopta poslije udarca iskosa sa lijeve strane prošla tik pored suprotne stative.

Šansa koju je u 70. minutu imao Marko Babić kao da je bila najava novog pogotka Laktaša. Nekadašnji omladinac Borca je sa 20 metara šutirao pored gola, a uvećanje prednosti stiglo je samo sedam minuta kasnije. Škorić se našao u ulozi asistenta proigravši Bašića, koji je prošao između dvojice čuvara i matirao Dušana Markovića.

Do kraja dana, igraće se još dva meča četvrtfinala bh. kup-takmičenja. Željezničar će od 16.00 časova dočekati Slogu Meridian, dok će od 18.30 časova svoj međusobni duel početi igrači Sarajeva i Veleža.

Duel GOŠK-a i Zrinjskog prolongiran je za 5. mart.

KUP BiH – prve utakmice četvrtfinala

Laktaši – Radnik 2:0



Željezničar – Sloga Meridian (16.00)

Sarajevo – Velež (18.30)

5. mart:

GOŠK – Zrinjski (20.00)

