Crnogorci smjenjuju Prosinečkog, mijenja ga legendarni napadač!

Misija Roberta Prosinečkog na klupi selekcije Crne Gore je završena.

Izvor: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Robert Prosinečki više neće voditi reprezentaciju Crne Gore.

Poslije tri vezana poraza u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Crnogorci su izgubili strpljenje i odlučili da smijene Prosinečkog, prenose crnogorske "Vijesti".

Sjednica Izvršnog odbora na kojoj će predsjednik Dejan Savićević i ostali iz Fudbalskog saveza Crne Gore zvanično smijeniti hrvatskog trenera zakazana je za petak.

Reprezentaciju Crne Gore do kraja kvalifikacija vodiće Mirko Vučinić, legendarni napadač i prvi kapiten nacionalne selekcije Crne Gore.

Vučinić je već nekoliko godina u stručnom štabu reprezentacije, a sada će preuzeti ekipu poslije odlaska Prosinečkog.

Robert Prosinečki postavljen je za selektora Crne Gore u februaru prošle godine i vodio je "sokole" na 16 utakmica. Sa njim na klupi Crnogorci su pet pobjeda, jedan remi i deset poraza.

Nakon posljednjeg poraza 4:0 od Hrvatske selekcija Crne Gore je četvrta na tabeli grupe L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a toliko imaju i Farska ostrva na trećoj poziciji. Prve dvije pozicije zauzeli su Hrvatska i Češka, s tim da Hrvati imaju utakmicu manje.