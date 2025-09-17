Crnogorci smjenjuju Prosinečkog, mijenja ga legendarni napadač!

Misija Roberta Prosinečkog na klupi selekcije Crne Gore je završena.
Robert Prosinečki više neće voditi reprezentaciju Crne Gore.
Poslije tri vezana poraza u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo Crnogorci su izgubili strpljenje i odlučili da smijene Prosinečkog, prenose crnogorske "Vijesti".
Sjednica Izvršnog odbora na kojoj će predsjednik Dejan Savićević i ostali iz Fudbalskog saveza Crne Gore zvanično smijeniti hrvatskog trenera zakazana je za petak.
Reprezentaciju Crne Gore do kraja kvalifikacija vodiće Mirko Vučinić, legendarni napadač i prvi kapiten nacionalne selekcije Crne Gore.
Vučinić je već nekoliko godina u stručnom štabu reprezentacije, a sada će preuzeti ekipu poslije odlaska Prosinečkog.
Robert Prosinečki postavljen je za selektora Crne Gore u februaru prošle godine i vodio je "sokole" na 16 utakmica. Sa njim na klupi Crnogorci su pet pobjeda, jedan remi i deset poraza.
Nakon posljednjeg poraza 4:0 od Hrvatske selekcija Crne Gore je četvrta na tabeli grupe L kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a toliko imaju i Farska ostrva na trećoj poziciji. Prve dvije pozicije zauzeli su Hrvatska i Češka, s tim da Hrvati imaju utakmicu manje.