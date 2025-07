Branko Jovičić: "Nemanja Radonjić može da pomogne Crvenoj zvezdi i Srbiji"

Krilni napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić treba da se promijeni, a u tome će mu pomoći saigrač.

Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Linkoln u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, ali su to uradili mnogo teže nego što se očekivalo. Uz crveni karton Seola, pogodak Bruna Duartea, nekoliko promašenih šansi i mnogo vremena u defanzivi crveno-bijeli se vraćaju za Beograd, gdje će naredne srede morati da budu mnogo bolji. Tada će, možda, biti više prostora da zablista Nemanja Radonjića.

Krilni napadač Crvene zvezde počeo je na klupi meč na Gibraltaru, a zatim dobio priliku da zaigra u nastavku meča. Bio je blijed, kao i ostatak tima, nije direktno prijetio golu domaćeg tima i zbog toga nije ostavio sjajan utisak. Ipak, njegov nekadašnji saigrač Branko Jovičić smatra da nas čeka sezona potpune dominacije Nemanje Radonjića, koji će kod Vladana Milojevića biti fantastičan!

"Radonja je po svim kvalitetima moj idol u Crvenoj zvezdi. Neko ko sigurno treba da dobije šansu, ko može da pomogne Crvenoj zvezdi, ali i da pomogne reprezentaciji, da napravi još jedan korak u svojoj karijeri. Vladan je trener koji voli disciplinovane igrače i on voli krila koja vole da igraju u oba pravca. To je danas u fudbalu potrebno, to igraju igrači u velikim klubovima i mislim da će on Radonju da namjesti", rekao je Jovičić nakon utakmice Zvezda - Linkoln.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i u prvom dijelu emisije, pred početak meča, govorio je o svom bivšem saigraču Nemanji Radonjiću. Tada je istakao da bi Radonjić igrao za Real Madrid koristio svoj talenat u potpunosti, ali je dodao i da bi kvalitet, iskustvo i temperament Marka Arnautovića mogli da pomognu krilnom napadaču Zvezde. Jovičić očekuje da Arnautović usmjeri Radonjića.

