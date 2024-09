Da li je bilo tuče na EP? Piksi progovorio o glasinama: Može neko da vas izvrijeđa, ali preuveličano je!

Dragan Stojković Piksi je govorio o navodnoj tuči koja se desila tokom Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Izvor: MN PRESS

Selektor Dragan Stojković Piksi je pred mečeve sa Španijom i Danskom u Ligi nacija govorio o greškama sa Evropskog prvenstva u Njemačkoj, a tema je bila i navodna tuča. Bilo je priča u medijima o tome da je golman nacionalnog tima Srbije Vanja Milinković-Savić imao fizički sukob u toku EP. Selektor je to demantovao, ali je sukoba bilo.

"Desio se verbalni konflikt, koji je preuveličan zbog toga što nismo imali rezultat. Dobro je da se završilo na tome. Nikakvog fizičkog kontakta nije bilo. Ružno je da se čuje tako nešto. A moguće je, može neko da vas izvrijeđa kad izađete na ulicu. Igrači moraju da vode računa o tome jer nose neku odgovornost kad predstavljaju svoju zemlju. I ja nosim to, iako pokušavaju da me naprave alkoholičarem. Uz svo nezadovoljstvo to ne mogu da razumijem. Nisam pristalica alkohola, niti ga konzumiram. Ne bi trebalo da mi se kače neke karakteristike sa kojima nemam nikakve veze. Eto, kažem da nije bilo nikakve tuče, niti nečega što je bilo toliko ružno", rekao je Dragan Stojković.

Upravo Vanje Milinković-Savića nema na spisku selektora Stojkovića, a uz njega tu nisu njegov brat Sergej, Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović i još jedan priličan broj fudbalera. Objasnio je sve otkaze i razloge zbog kojih nije bilo igrača na njegovom spisku.

"Mogu da kažem za javnost ono što sam već rekao. Obavio sam mnogo razgovora njima, i ne samo sa njima. Hajde da pomenem Vanju Milinković-Savića. Dan pred objavljivanje šireg spiska pričao sam sa njim i on mi je rekao da ima problem sa kukom. Rekao je da će braniti, ali da osjeća kako je dobar tajming da se oporavi i rehabilituje taj dio tijela. Prihvatio sam to, dobili smo izvještaj ljekara. Naš doktor je u stlanom kontaktu sa doktorima tih kluba. Što se tiče Mitrovića, isto smo razgovarali. Požalio se na bol u zadnjoj loži. Imamo Sergeja koji mi je rekao da se radi o injekcijama u predjelu leđa. Kod Vlahovića su porodični problemi u pitanju. Niti ulazim niti ću ulaziti u porodični život igrača. Nemam mnogo toga da dodam. Ako imate neke nove informacije da mi kažete, tu sam da saslušam. Ostalo morate njih da pitate. Ja sam uradio svoj posao, stavio sam na spisak igrače na koje računam. Sve ostalo morate direktno njih da pitate. Vjerujem igračima u ono što mi kažu, a ja sam vam samo prenio. Nema informacija da neko neće da igra. Niko od njih mi nije rekao da neće da igra, napprotiv. Svi su rekli da jedva čekaju sljedeći skup. To je prava istina. Da li je to iskrenost ili nije iskrenost, ne ulazim. Nisam istražitelj. Još nisam pročitao nečiju izjavu da neće da igra. Bio bih vam zahvalan da prensete javnosti ako imate drugačije informacije", dodao je selektor Stojković.

