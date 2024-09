Piksi o neuspjehu na Evropskom prvenstvu: "Nisam kritikovao igrače, niti ću!"

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je još jednom o Evropskom prvenstvu u Njemačkoj.

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi govorio je pred novinarima o učinku Srbije na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj. "Orlovi" su ispali u grupnoj fazi Eura, nisu ispunili očekivanja, a selektor je želio da još jednom govori o analizi rezultata i igre. Istakao je da je to zaista bio neusjpeh, ali je naglasio da ne želi da kritikuje svoje igrače.

"Dobro jutro! Prije nego što počnemo sa pitanjima, imam obavezu da se vratim na Evropsko prvenstvo i rezultatski neuspjeh. Napravili smo duboku analizu, o svakom detalju, do najmanje sitnice. Cilj je bio da se kvalifikujemo u narednu rundu, ali nismo uspjeli. Falio nam je jedan gol, jedna pobjeda da bi rezultat bio bolji. Nisam kritikovao igrače, niti ću to činiti. Dajem im vjetar u leđa i motivišem ih. Sa druge strane, u nekim segmentima igre smo pokazli dobar napredak, dok u drugim nismo bili na nivou. Smatram i vjerujem da u okolnostima u kojima radimo plasman na veliko takmičenje jeste veliki uspjeh za srpski reprezentativni fudbal. Fali nam jedan mali korak, pomak u rezultatu. Odgovornost preuzimam na sebe, ja sam najodgovorniji. Svi uspjesi koji su napravljeni pripadaju igračima, to je uvijek tako", počeo je Dragan Stojković.

Dodao je da je zadovoljan svojom selekcijom igrača, ali da timu nedostaje nešto da se napravi korak dalje. Što se tiče svog rada svoje greške priznaje i prihvata.

"Bio sam u pravu kada sam odluke donosio, kada sam ih birao i stavljao u tim. Od mog dolaska 2021. godine želim da donosim pozitivnu energiju i da mijenjam stvari. Napravljena je ekipa pobjedničkog karaktera, sa pozitivnim ambijentom. Fali nam nešto da napravimo iskorak. Bilo je grešaka i mojih, i igrača, svih onih koji rade u FSS. Greške se ispravljaju, tražimo način da ih prevaziđemo. Moramo da ih budemo svjesni. U opisu trenerskog posla je da ih ispravljam. Prihvatam ih! Između toga da budem vrijeđan ili da vrijeđam, ja biram ovo prvo. Ako neko osjeća zadovoljstvo, neka nastavi. Činim sve što je u mojoj moći da našu reprezentaciju štitim i podržavam u svim akcijama, da je predstavljam na najbolji način."

Još jednom je naglasio da ne želi da se kritikuju fudbaleri.

"Druga tema da li će neko biti zadovoljan... Igrače kao igrače ne treba dirati, sve možete sa mnom da pričate. Volio bih da se ne zaboravi da sam preuzeo ekipu u delikatnom trenutku. Pomalo sam razočaran zbog tog malog koraka, što nismo uspjeli da prođemo grupu. Napravili smo analizu i mislim da je ona vrlo realna. Svi moramo da imamo dozu realnosti u sebi. Ne može da se predstavi kao debakl 0:0 protiv Danske. Falio nam je taj gol, bili smo jako blizu. Da ne pominjem gol Jovića poništen zbog VAR-a, da ne pominjem povlačenje za dres Mitrovića, otvoren šut Sergeja...", rekao je selektor.

PONOVO O IZVJEŠTAJU - MNOGO JE DUŽI

Svi se sjećamo izvještaja selektora Stojkovića o učinku na Evropskom prvenstvu, a sada je Stojković naglasio da je taj izvještaj zapravo mnogo duži. Osam strana koje smo dobili na uvid su samo kraća verzija.

"Napravljen je izvještaj od osam strana, ali to je kratka verzija. Postoji izvještaj na preko 50 strana koji je za internu upotrebu, stoji u arhivi. I da je napravljen na 88 strana ne bi nam ništa pomoglo jer nismo prošli grupu. Ja imam veliko poštovanje prema javnosti, veliko poštovanje prema medijima kakvi god oni bili i da li mi se sviđali ili ne. Prihvatam odgovornost i prihvatam da sam jedini krivac. Ali, nije to bilo tako crno... Ako hoće neko realno da gleda. Evropsko prvenstvo je krem fudbala, a mi smo tamo bili poslije 24 godine. Mnogo mi je krivo jer znam da smo mogli više. Krivo mi je zbog 30.000 ljudi u Gelzenkirhenu, krivo mi je zbog ljudi u Srbiji. Biće dana da se odužimo za tu podršku. Nekada kad se nasmijjem, a to protumače kao neozbijnost, možda je od muke. Ljudi se utrkuju da se kažu riječi koje nisu primjerene. Opet kažem da biram da budem vrijeđan. Mogao bih o ovoj temi još dva sata, ali nam ne dozvoljava vreme. Bio sam medijima uvijek na usluzi, nikada nisam kasnio niti odbio nešto, to će tako ostati. Nikada nisam branio da me nešto pitate. Ne bi trebalo da ljudi od mene prave nešto što nisam. To je stvar vaspitanja. Ja sam isti kao i prije šest mjeseci, mjesec dana... Uvijek sam isti, neću se promijeniti. Tražiću maksimum i pokušaću da Srbija bude uspješna", rekao je selektor.

