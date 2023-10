Šampion se vraća na pobjednički put: Napoli siguran u Veroni, Lazović samo ublažio poraz domaćina

Bez problema, tim Rudija Garsije stigao je do tri boda na stadionu "Mark'Antonio Bentegodi".

I dok Italiju tresu kladioničarski skandali, Serije A se nastavlja nesmetano.

Nikako da Napoli uđe u seriju pobjeda, koja bi aktuelnog šampiona gurnula u sami vrh Serije A, ali tim Rudija Garsije večeras je bio neumoljin na gostovanju u Veroni, gdje je slavio 3:1 protiv indisponiranog domaćina.

Već u prvih 45 minuta gosti iz Napulja pokazali su da su mnogo kvalitetniji tim, te golovima Matea Politana i Kviče Kvaratskelije stekli prednost od dva gola.

Pokušao je trener domaćih Marko Baroni trostrukom izmjenom na poluvremenu da razdrma ekipu. Ušao je u igru i Darko Lazović, ali je nakon desetak minuta igre u nastavku Kvaratskelija postigao i drugi gol i Napoli je stigao do nedostižnog vođstva.

Nije na terenu bilo povrijeđenog Viktora Osimena, ali je Gruzijac pokazao da je u sve boljoj formi, te u posljednje vrijeme pruža partije koje su ga krasile prošle sezone, kada je bio najbolji asistent lige.

Sve što su domaći uspjeli da urade je počasni pogodak u 60. minutu, a upravo je Lazović bio strijelac. Ipak, gol Srbina, iako je do kraja susreta ostalo pola sata, nije promijenio mnogo stvari na terenu. Šampion Italije rutinski je do kraja sačuvao prednost i stigao do nova tri boda, u prvom meču devetog kola Serije A.

SERIJA A - 9. KOLO:

Verona - Napoli 1:3 (0:2)

/Lazović 60 - Politano 27, Kvaratskelija 43, 55/

Torino - Inter (18.00)

Sasuolo - Lacio (20.45)

Nedjelja:

Roma - Monca (12.30)

Bolonja - Frozinone (15.00)

Salernitana - Kaljari

Atalanta - Đenova (18.00)

Milan - Juventus (20.45)

Ponedjeljak:

Udineze - Leće (18.30)

Fiorentina - Empoli (20.45)







