Hrvat otjeran iz Rusije, koštale ga ustaške pjesme! Isplivali novi detalji, zbog ovoga su ga prodali!

Ruski mediji tvrde da Dejan Lovren nije prodat slučajno, već da je otjeran iz Sankt Peterburga zbog ustaških pjesama...

Izvor: Facebook/EpicBrozo Caffe Bar/printscreen

Dejan Lovren prešao je u Lion, Zenit je od toga zaradio oko dva miliona evra, ali izgleda da to nije tako savršeno kao što izgleda. Prema pisanju ruskih medija, hrvatski štoper nije slučajno prodat - već je otjeran! Navodno je razlog to što je pjevao ustaške pjesme i veličao rat poslije uspjeha hrvatske reprezentacije u Kataru...

Čelnici tima iz Sankt Peterburga vidjeli su skandalozne snimke na kom je sa Marcelom Brozovićem pjevao sramne pjesme, vikao "Za dom spremni" i slične sramotne povike. Ruski portal "Soccer" navodi da je Zenit prvobitno planirao da produži ugovor sa njim, da su pregovori bili u toku, a poslije Mundijala je došlo do zaokreta.

"Odlazak sa političkom pozadinom", tako su novinari ovog portala opisali njegov transfer u Lion.

Uz to su dodali i da je on bio kapiten Zenita i da klub takvog kvaliteta sigurno ne bi olako pustio čovjeka koji nosi traku oko ruke da nije bilo dešavanja "iza kulisa". Podsjetili su i da je imao salutiranje koje je podsjetilo na fašizam i da je to vidio cijeli svijet.

"Pričali su da sam imao fašišstička salutiranja, treba da ih je sramota. Tužbu sam već pripremio. Nikad ne pozivam na nasilje i mržnju. Ja sam za svoju domovinu spreman, volim je i neću dozvoliti da mi neko brani to", rekao je Lovren nedavno...