Slavi uz ustaški pozdrav, a ugkeda se na Novaka?! Hrvat ponovo u centru pažnje: "Isti sam kao Đoković!"

Jedan od najkontroverznijih fudbalera Hrvatske pominjao je i Novaka Đokovića u posljednjem intervjuu.

Izvor: MN Press/Profimedia

Fudbaler Zenita, koji je svojevremeno igrao i za Liverpul, našao se na udaru kritika na šta je imao odgovor. Hrvatski fudbaler kaže da ne želi da se ponaša po pravilima drugih već je uvijek za slobodu govora. U tome je, kaže Dejan, sličan najboljem srpskom sporisti Novaku Đokoviću!

"Đoković ne dozvoljava da se njime manipuliše, a takav sam i ja. Ok, on je 10 puta poznatiji od mene i ima pravo da kaže šta misli. Naravno, ljudi će ga odmah ocrnjivati, jer ne ide po tom njihovom planu. Ne želim da ulazim u sve te igre, ja ću uvijek biti za slobodu govora. Ne za slobodu mržnje ili vrijeđanja. Pustite čovjeku da ima svoj izbor. Ne znam zašto se danas nameću neke stvari. Ne želim to da radim, ne želim da ih namećem svojoj djeci", izjavio je Lovren.

On je prethodnih godina često pružao podršku Novaku Đokoviću preko društvenih mreža. Slavio je najveće uspjehe srpskog tenisera, dijelio fotografije nakon osvajanja prestižnih turnira i bodrio Novaka u najbitnijim mečevima. Takođe, bio je prilično glasan početkom 2021. godine kada je Novak Đoković imao mnogo problema u Australiji. Lovren je tada, kao jedan od prvih sportista, podigao glas protiv pravila kojima su Australijanci zabranili Đokoviću da igra u Melburnu.