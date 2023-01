Lovren konačno nadrljao zbog "Za dom spremni": Francuska ustala protiv njega - "Sramota, veliča fašizam!"

Dejan Lovren je na udaru javnosti zbog veličanja ustaša i fašizma, zbog čega je pokušao da ga brani i trener Liona.

Izvor: Profimedia/Moritz Muller/Alamy Live News

Hrvatski fudbaler Dejan Lovren potpisao je prije nekoliko dana za Lion i odmah se našao na stubu srama, pošto je mislio da će njegovo veličanje ustaša proći bez ikakvih posljedica. Dobro je poznato da je Lovren nakon osvajanja bronze sa Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu slavio uz nacistički poklič "Za dom spremni", a nakon što se prvo pričalo da ga je Zenit prodao upravo zbog toga - ni u Francuskoj ne žmure na ovakvo ponašanje.

Gotovo svi francuski listovi osudili su Lovrena zbog veličanja ustaške ideologije, pa je na konferenciji za medije morao čak da reaguje i njegov trener Loran Blan, koji se stavio na njegovu stranu i obrukao se nepoznavanjem tematike.

"To je nacionalistička pjesma koja slavi oslobođenje njegove zemlje. To pitanje morate da postavite njemu. Ne mogu da odgovaram na pitanja umjesto njega. Ovdje su sigurno samo ugledni ljudi, svi živite okruženi samo uglednim ljudima? Ako gledamo Lovrena kao čovjeka, to vi procijenjujte", rekao je trener Liona, vidno uzrujan da mora da se bavi kontroveznim stavovima svog igrača i da ga na sve to još brani.

Blan je poručio da Lovrena "gleda kao sportistu" i da zato ne želi da priča o drugim stvarima, prebacivši lopticu na njegov teren. Kao i obično, Lovren na ovu temu nije pričao sa novinarima, sem sa istomišljenicima koji takođe imaju istoriju skandala, nego se oglasio na Instagramu.

Izvor: Profimedia

"Vidio sam neke članke u Francuskoj i želio bih da istaknem da su priče da ja podržavam bilo kakvu fašističu simboliku - lažne. Vrlo je bezosjećajno tvrditi tako nešto o osobi čije je djetinjstvo bilo prekinuto i oštećeno zbog ekstremističke politike koja je vodila do rata u mojoj domovini. Osuđujem svaku vrstu ekstremizma, uključujući fašizam, kao i svaki vid njegove simbolike. Volim svoju zemlju i moj patriotizam ne treba da bude greškom zamijenjen za nacionalizam", napisao je Lovren na Instagramu, na šta je dobio veliku podršku iz Hrvatske.

Podsjetimo, ugledni list "L'Ekip" piše da se Lovren istakao "riječima i gestovima koji su bliski fašizmu", poput Josipa Šimunića, kao i da je to "sramota njegovog kluba Liona". Poznati portal "Libereation" nije štedio ni trenera Lorana Blana, poručivši da je njegova odbrana na konferenciji "nemoralna" i da klub mora da preuzme odgovornost za tako nešto.

"Nije to 'ništa'. Riječi trenera Lorana Blana bile su užasavajuće, mora da se preuzme odgovornost za dovođenje takvog fudbalera", poručuje se.