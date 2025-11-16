Partizan odlučio da Miroslav Vulićević ne promijeni posao unutar kluba i neće pomagati Stojakoviću.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Novi trener Partizana Nenad Stojaković je tokom promocije u Zemunelu ispričao i da će mu jedan od pomoćnika biti bivši kapiten crno-bijelih Miroslav Vulićević, međutim u toku noći došlo je do promjene.

Partizan se oglasio putem društvenih mreža i saopštio da Vulićević ipak ne mijenja svoju poziciju u Humskoj i da će i dalje voditi računa o kadetskoj selekciji:

"FK Partizan je donio odluku da Miroslav Vulićević do kraja jesenjeg dijela prvenstva ostane na čelu kadetske selekcije, koja važi za jednu od najtalentovanijih u našoj Omladinskoj školi", navodi se u objavi Partizana uz poruku da će konačna odluka biti donesena pred narednu polusezonu.

"Po završetku jesenje polusezone biće donesena odluka da li će Vulićević nastaviti da predvodi ovu generaciju kadeta do kraja takmičarske godine ili će se pred kraj jesenjeg dijela sezone priključiti stručnom štabu prvog tima", dodali su iz Humske.

Miroslav Vulićević je inače ponikao u svom Leposaviću, potom je profesionalnu karijeru počeo u ekipi Bane iz Raške, da bi preko Javora, Borca i Vojvodine stigao do kapitenske trake Partizana 2014. godine. Pet godina je igrao za crno-bijele i bio kapiten, osvojivši dva domaća prvenstva i četiri nacionalna kupa.

Vidi opis Miroslav Vulićević ne mijenja poziciju u Partizanu: Novi trener ga najavio, a preko noći obrt Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Podsjetimo, u stručnom štabu Nenada Stojakovića neće biti ni Marko Jovanović koji je prekomandovan u Teleoptik, što će mu biti prvi samostalni posao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!