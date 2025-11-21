Operisan fudbaler Partizana: Nenad Stojaković otkrio prvi veliki problem koji mora da riješi

Po riječima trenera Nenada Stojakovića, Mateja Milovanović nije u konkurenciji zbog operacije.

Izvor: MN PRESS

Fudbaler Partizana Mateja Milovanović (21) i nekadašnji kapiten mlađih kategorija Ajaksa je operisan, otkrio je pred meč protiv Železničara iz Pančeva Nenad Stojaković, novi trener crno-bijelih. Pored već odsutnog Marija Jurčevića, koji se polako vraća u ritam i još nije spreman za igru, Partizan neće moći da računa ni na Milovanovića, koji je pokrivao mjesto lijevog beka u prethodnom periodu.

Biće to prvi veliki problem koji trener Nenad Stojaković treba da riješi nakon što je preuzeo ulogu šefa stručnog štaba u Humskoj. Crno-bijeli na početku sezone nisu imali klasičnog rezervnog lijevog beka, pa će i novi trener morati da "krpi" na tom mjestu u timu.

"Vukotić je u redu. Odigrao je pola sata protiv Hrvatske. Sem što su umorni, svi reprezentativci su dobro. Milovanović je operisan, Jurčević počeo da trenira individualno - još je daleko od povratka", rekao je trener Partizana Nenad Stojaković, koji će već na početku mandata imati problema na mjestu lijevog beka.

Mateja Milovanović je ove sezone odigrao šest mečeva za Partizan, a zanimljiva je bila njegova uloga. Na dvije evropske utakmice igrao je kao štoper, dok je sva četiri meča u Superligi igrao kao lijevi bek, što je pozicija koju je on prinudno popunjavao nakon povrede Marija Jurčevića.

Na meču protiv Novog Pazara, posljednjem prije reprezentativne pauze, kao lijevi bek Partizana debitovao je Abdulmalik Mohamed (18) iz Nigerije, a njega je u finišu susreta zamijenio Vukašin Đurđević. Kod Srđana Blagojevića je na lijevoj strani prinudno igrao i Aranđel Stojković, pa ostaje da se vidi kako će novi šef stručnog štaba riješiti ovaj problem.