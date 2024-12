Magnus Karlsen nije htio da skine farmerke, odmah je izbačen! "Dosta im ga je, počeo je da nervira ostale"

Evo šta se zaista dogodilo kada je Magnus Karlsen izbačn sa Svjetskog prvenstva u Njujorku.

Izvor: TOLGA AKMEN/EPA

Najveći šahista svijeta Magnus Karlsen (34) diskvalifkovan je sa Svjetskog prvenstva u brzopoteznom šahu u Njujorku jer nije htio da poštuje pravilo koje određuje kako se takmičari oblače. Obukao je farmerke i nakon upozorenja i kazne od 200 dolara udaljen je sa turnira.

Branio je titulu Norvežanin, petostruki šampion svijeta, ali nije htio da se presvuče i to ga je koštalo učešća na turniru. Tačnije, pristao je da sutradan dođe adekvatnije obučen, ali ne i da odmah promijeni garderobu. I tu je bio njegov kraj na turniru.

"FIDE", Svjetska šahovska federacija, saopštila je da su pravila oblačenja jasno saopštena takmičarima prije početka turnira.

"Ta pravila su na snazi godinama i dobro su poznata svim učesnicima. Ponavljaju im se prije svakog turnira. Uz to, Svjetska šahovska federacija omogućila je igračima smejštaj u neposrednoj blizini odigravanja turnira, do kojeg mogu da idu pješke i tako im je dodatno olakšala poštovanje pravila".

Navedeno je i konkretno šta je Karlsen uradio.

"On je danas prekršio dres kod pravilo tako što je obukao farmerke, koje su izričito zabranjene po pravilima koja odavno važe. Glavni arbitar je obavijestio gospodina Karlsena da je prekršio pravilo, izrekao mu kaznu od 200 američkih dolara i zahtijevao je da se presvuče. Nažalost, on je odbio i kao rezultat, nije dobio par za devetu rundu. Ta odluka je donesena nepristrasno i važi za sve učesnike", saopšteno je.

Zbog istog prekršaja kažnjen je i ruski šahista, velemajstor Jan Nepomnjašči (34), ali se nakon opomene i upozorenja presvukao i to mu je omogućilo da ostane na turniru. Za razliku od njega, Karlsen je odbio.

"Prilično sam umoran od svjetske federacije i neću više ovo da trpim. Neću da imam bilo šta sa njima. Žao mi je zbog svih kod kuće, možda je ovo moj glupi princip, ali ne mislim da je sve ovo zabavno. Rekao sam da neću da sada gubim vrijeme na presvlačenje i da mogu da se presvučem za sutrašnji dan, kao i da je to u redu. Ali nisu htjeli da pristanu na komromis. Došli smo do tačke u kojoj su me veoma uznemirili i nisam htio da pristanem na bilo šta. Tako to ide", rekao je Karlsen.

"Gledano mu je dugo kroz prste"

Ruski šahista, velemajstor Sergej Rublevskij oglasio se ovim povodom i doveo u pitanje odluku da se diskvalifikuje najveći šahista svijeta.

"Mogu da kažem da dres kod uopšte nije vrijedan toga. Bez njega, turniri u šoku ne izgledaju privlačno. To koliko bi trebalo da budemo striktni i koliko bi trebalo da se slijepo pridržavamo pravila je druga tema. Takve stvari se dogovore unapijred, ne tokom turnira. Prije početka bilo kog turnira, organizatori održe dugačak razgovor sa igračima i na njemu odgovaraju na sva pitanja."

Diskvalifikacija najvećeg šahiste je glasno odjeknula.

"Dogodila se zato što Magnus nije htio da poštuje pravila. Izrečena je kazna i uprkos tome, i dalje nije htio da se presvuče. Pričamo o iskusnom igraču, kome ovo nije bio prvi turnir u karijeri", dodao je RUS.

"Jasno je da se Karslen prethodnih godina izvukao za mnogo stvari koje je radio. Nije ovdje samo pitanje poštovanja dres koda. Pamtim i da je ignorisao konferencije za novinare, na posljednjem Svetskom kupu u Samarkandu imao je odvojeni prostor za odmor od ostalih igrača, kojima se to nije svidjelo. On je osoba naviknuta na posebne uslove, ali kada pravila postanu jednaka za sve, onda se dogodi ovakav momenat. Bez ikakve dileme, nije prijatan", zaključio je Rus.

