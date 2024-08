Završen "Trofej Banjaluke" u šahu (FOTO)

U Banjaluci je završen 4. Međunarodni šahovski festival “Trofej Banjaluke 2024”.

Izvor: Gambit Banjaluka/promo

Tokom drugog takmičarskog dana odigrano je šest pojedinačnih turnira na kojima je učestvovalo 163 takmičara iz 26 gradova.

Osim iz Banjaluke, šahisti su stigli iz Beograda, Brčkog, Slavonskog Broda, Cazina, Vukovara, Bora, Osijeka, Foče, Nevesinja, Prijedora, Širokog Brijega, Pančeva, Novog Grada.

Takmičari su bili podijeljeni po starosnim kategorijama i to do 8, 10, 12, 14, 16 i 18 godina.

U konkurenciji do osam godina najbolji je bio Aleksandar Mihajlović iz banjalučkog Gambita.

"Srećan sam što sam osvojio prvo mjesto na oba turnira. Partije su bile jako teške. Upoznao sam brojne drugare na ovom turniru", rekao je Mihajlović.

David Perić iz bijeljinskog Svetog Georgija je bio najbolji u konkurenciji dječaka do 10 godina, Ahmed Kekić iz cazinskog kluba Ostrožac je slavio do 12 godina, dok je Goran Mijić iz 9. januar Foča pobjednik do 14 godina.

"Turnir mi se zaista sviđa, svake godine je sve bolji i bolji, a protivnici sve teži i teži", rekao je Mijić.

Kod starijih šahista, Vukovarac Nikola Konjević iz "Codeeasy" je bio najbolji u konkurenciji do 16 godina, a do 18 godina titula je pripala Marku Milanoviću iz Pančeva.

Kod djevojčica do osam godina slavila je Lidija Krunić iz banjalučkog Gambita, potom slijede Josipa Gašparac Đuro Đaković iz Slavonskog Broda (10), Lucija Galić iz Širokog Brijega (12), Dunja Uzelac "Codeeasy" Vukovar (14), Sofija Mimić 9. januar Foča (16) i Mila Radenković Aljehin Pančevo (18).

Izvor: Gambit Banjaluka/promo

Direktor turnira i predsjednik Šahovskog kluba Gambit Nemanja Šipka izrazio je zadovoljstvo što su se na turniru pojavili brojni šampioni iz Republike Srpske, BiH, Srbije i Hrvatske, što se pozitivno odrazilo na kvalitet pojedinačnih turnira.

"Moj osnovni cilj kada sam pokretao ovaj turnir jeste bio da se Gambit i Banjaluka pokažu kao najbolji domaćini, da veliki broj djece, trenera, roditelja ugostimo u našem gradu kako bi ponijeli najljepša sjećanja, jer je to pravi način da nam se vraćaju svake godine. Činjenica je da već u kontinuitetu imamo iste ekipe koje dolaze iz godine u godinu, a da se iz njihovih država, okolnih gradova pojavljuju nove ekipe, kada čuju njihove utiske. To nam je najbolji dokaz da idemo u pravom smjeru. Pored vrhunski organizovanog takmičenja, pored širenja šahovske kulture, promocije šaha kao vrhunskog intelektualnog sporta i svih benefita koje on sa sobom nosi, naša želja jeste da se svi osjećaju ugodno i da im ovo bude jedna trajna uspomena na šah i na našu Banjaluku", izjavio je Šipka.

