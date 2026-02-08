logo
Sumnja u namještanje u NBA ligi: U centru skandala ekipa Jusufa Nurkića

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Potpuni haos nastao je poslije utakmice između Jute i Orlanda pošto najbolji igrači nisu uopšte igrali u posljednjoj četvrtini. Navijači traže da se pokrene hitna istraga.

Da li je namjestana utakmica u nba ligi Izvor: Rich Storry / Getty images / Profimedia

U noći u kojoj je Nikola Jokić ispisao istoriju u NBA ligi jedna utakmica dospjela je u centar pažnje. Tačnije, u centar skandala. U pitanju je meč između Orlanda i Jute koji inače vjerovatno ne bi privukao toliku pažnju. Medžik je napravio veliki preokret i slavio - 120:117.

Međutim, nešto drugo je zapalo za oči mnogima. Do te mjere da su navijači bijesni i na društvenim mrežama traže od NBA lige da pokrene hitnu istragu u vezi potencijalnog namještanja utakmica. Tvrde da je Juta namjerno izgubila kako bi "tankovala", odnosno namjerno imala što bolji rezultat kako bi na kraju sezone imala veće šanse za što bolji pik na draftu.

Šta se desilo? Treća četvrtina završena je vođstvom Jute (94:87). Tada je trener Vil Hardi na klupu prebacio startere, što nije toliko neočekivano, jer obično neki od najboljih odmaraju na početku posljednjeg kvartala. Problem je što ih uopšte nije vratio i niko od njih nije igrao u posljednjih 12 minuta.

Dakle, na parketu nije bilo Laurija Markanena, Džerena Džeksona juniora, Jusufa Nurkića, Kijontea Džordža, od startne petorke igrao je samo Bejli... Dakle, igrali su - Ejs Bejli, Kodi Vilijams, Ajzea Kolije, Džon Končar, Brajs Sensabo, Vins Vilijams junior i Kajl Filipovski.

Kako Juta stoji na tabeli?

Juta je trenutno na 13. mjestu u NBA ligi i ima skor 16-37. U teoriji može da se bori za mjesto u plej-inu, pošto je ekipa Los Anđeles Klipersa na 10. poziciji (24-27), ali očigledno da ih to ne zanima mnogo.

Djeluje da žele što lošiji učinak, baš zbog već navedenog razloga, hoće da imaju šansu da biraju na predstojećem draftu. Biće zanimljivo vidjeti da li će NBA liga zaista da sprovede istragu.

