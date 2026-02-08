Nikoli Jokiću neprijatno da priča o rekordu: To je za poslije karijere

Nikola Jokić je poslije istorijske partije pričao o svemu što se dešavalo i djeluje da mu je bilo baš neprijatno da govori o rekordu.

Nikola Jokić piše nove stranice istorije u NBA ligi. U Čikagu je donio pobjedu Denveru (136:120) i upisao 182. tripl-dabl u karijeri (22, 17as, 14sk) i prestigao Oskara Robertsona na drugom mjestu vječne liste u toj kategoriji. Po završetku meča je pričao i na srpskom i na engleskom i vidi se da mu je bilo neprijatno da priča o rekordu.

"Bitna utakmica za nas, imali smo tri poraza u nizu, te tijesne utakmice protiv Njujorka i Detroita. Nismo uspjeli da pobijedimo .Vratio nam se Kem Džonson što je dobro za nas. Vratili smo se na pobjednički kolosijek, imamo još dvije do Ol-star pauze, nadamo se da ćemo nastaviti u istom ritmu. Čikago je napravio dosta promjena sa trejdovima i kada se to desi može da bude zeznuto igrati protiv takvog tima. Nezgodno je igrati protiv takve ekipe", počeo je Jokić.

Trebalo je da bude centarski okršaj ljudi sa Balkana, ali je Nikola Vučević poslat u Boston pred samu utakmicu.

"Jeste, čudno je. Čuli smo se, trebalo je da se vidimo. Trejdovan je prije par dana, već se snašao u Bostonu i mnogo mi je drago zbog njega. Ima novo iskustvo i novu priliku. Što se meča tiče, najbitnije je da se pobijedi. Pronašli smo način, dali su nam samo 16 poena u posljednjoj dionici."

"Baš ću dobro da lažem"

Uslijedila je serija pitanja o rekordu Robertsona i svemu što je uspio da uradi u ovom meču. Sada je ispred njega samo Rasel Vestbruk sa 207 takvih partija.

"Uvijek kažem, to je nešto za poslije karijere. Sada uživaš u momentu u tom danu, noći ili čemu već, ali je to već za poslije karijere", rekao je Nikola na srpskom.

Onda su uslijedila pitanja na engleskom o tome.

"Ne, nije bilo posebnog slavlja poslije meča. Lopta? O, da, dobro je da si mi to spomenula. Da, dali su mi loptu sa utakmice. Imam mjesto na kom držim te male uspomene. To su stvari za poslije karijere na koje ću da gledam i ima da lažem baš dobro", nasmijao se Jokić.

Potom je o superlativima pričao o Oskaru Robertsonu, čovjeku koji je osvojio NBA ligu sa Milvokijem i čiji dresovi su povučeni u Baksima i Sakramentu.

"On je legenda košarke koju će svi da pamte i o kome će da znaju svi koji igraju košarku. Globalna je legenda.

Šta je sa koljenom i povredama?

Potvrdio je Nikola da se osjeća veoma dobro poslije duge pauze i da nema problema sa koljenom poslije svega.

"Dobro je, sve je super. Izvrnuo sam nogu protiv Njujorka, pa sam se malo privikavao. Dobro se osjećam, imam neke povredice što je normalno. Mislim da niko ne igra potpuno zdrav i da nema bolova, posebno u našoj ekipi gdje se malo malo neko povrijedi", pojašnjava Jokić.

Tokom cijele sezone je neko povrijeđen, krenulo je od Erona Gordona i Kristijana Brauna, pa su se onda povrijedili i Jokić, Kem Džonson, Jonas Valančijunas, sad je van tima Pejton Votson...

"Jeste, stvarno. Dešavaju nam se i nekošarkaške povrede i gluposti. Ne znam. Možda su to samo neke prepreke koje ćemo iskoristiti da budemo bolji."

O motivaciji i večeri sa Bogdanom

Pojasnio je i koliko mu se promijenila motivacija i kako sve to izgleda u poređenju sa počecima.

"Volim da igram košarku, zanimljivo mi je. Iako je ista igra, treba da ubacim loptu u koš, ali se dosta promijenilo. Protivnici, ambijent, atmosfera, zanimljivo je igrati, bar meni."

Jedan od prvih koji mu je čestitao na uspjehu je Bogdan Bogdanović. Sijledi meč sa Klipersima, pa je pitanje bilo o tome da li će ga možda kapiten reprezentacije Srbijw častiti večerom za uspjeh.

"Pisao je i meni vjerovatno. Možda će častiti večeru u Los Anđelesu. Mislim da nemamo iste planove. Šalim se, vidjećemo se normalno", zaključio je Jokić.

