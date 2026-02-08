Kevin Durent izviždan na terenu NBA šampiona: Nisu mu oprostili izdaju, opet ih je pobijedio

Hjuston pobijedio branioca NBA titule, Oklahomu, u gostima.

Izvor: Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Hjuston Roketsi pobijedili su u gostima branioca NBA titule Oklahoma Siti Tandere, 112:106 i nanijeli im 13. poraz ove sezone.

Veteran gostiju Kevin Durent (37) bio je izviždan jer mu navijači Oklahome ne praštaju to što je "pobjegao" u Golden Stejt i tamo osvajao titule. Ipak, to ga nije previše poremetilo, pa je ubacio 20 poena u meču u kojem je "Bejbi Jokić", turski centar Alperen Šengun ostvario tripl-dabl za Hjuston, učinkom od 17 poena, 12 skokova i 11 asistencija. Bio je to njegov drugi tripl-dabl ove sezone, a 10. u karijeri.

Hjuston je ostvario 32. pobjedu i uz meč sezone krilnog centra Tarija Isona, strijelca 26 poena, koji je pomogao liderima isto koliko i Džabari Smit Džunior, sa 22 poena i 10 skokova.

Zašto ga mrze u Oklahomi?

Roketsi su sa skorom 32-19 pred dvomeč protiv Los Anđeles Klipersa kod kuće u srijedu i četvrtak na tabeli Zapadne konferencije dodatno prišli Denveru (33-19). Sa druge strane, Oklahoma je igrala bez povrijeđenog MVP-a Šeja Gildžus-Aleksandra i Ol-stara Džejlena Vilijamsa i u takvoj situaciji predvodili su je Kejson Volas sa 23 poena i Ajzeja Džo sa 21.

Dominantno odigravši treću četvrtinu (34:22), Hjuston je našao ritam i u njemu je u završnici i "ovjerio" pobjedu, upravo košem Kevina Durenta za vođstvo 107:101 u pretposljednjem minutu. U Oklahomi je bio od selidbe franšize iz Sijetla 2008, iz kojeg je došao zajedno sa timom kao ruki i u dresu Tandera postao jedan od najboljih igrača svijeta, MVP lige, učesnik finala, ali ne i šampion. To mu je nedostajalo i to je ostvario u dresu Golden Stejta 2017. i 2018, do tada velikog rivala Oklahome, što mu navijači nisu i neće oprostiti ni deceniju, ni mnogo decenija kasnije.







