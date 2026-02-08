"Ljudi potcjenjuju ovo što je Nikola Jokić uradio": Džamal Marej uporedio Srbina sa Useinom Boltom

Džamal Marej je poslije nestvarne partije Nikole Jokića pričao o Srbinu i rekordu Oskara Robertsona. Smatra da ljudi ne cijene dovoljno to što on radi.

Nikola Jokić dominira u NBA ligi. Vodio je Denver do pobjede u Čikagu (136:120), upisao 182. tripl-dabl u karijeri (22, 17as, 14sk) i nastavio da ispisuje nove stranice istorije. Na tom putu je sa njim najduže bio upravo Džamal Marej, čovek koga srpski as mnogo cijeni i poslije meča je pričao o tom nestvarnom uspjehu.

"Mislim da je potcijenjeno i da ljudi ne shvataju koliko je teško to uraditi. Oskar Robertson i Rasel Vestbruk su igrali mnogo duže. Nikola ima još mnogo vremena. Može da stigne taj rekord i kul je biti dio tih tripl-dablova, asistencija i pobjeda. Ima karijeru za Kuću slavnih", počeo je Marej.

Nikola će 19. februara da proslavi 31. rođendan, a njegov saigrač je ubijeđen da će da prestigne Vestbruka koji je trenutno prvi sa 207 tripl-dablova.

"Ne bih da pričam u njegovo ime, ali ima dosta vremena da igra. To je rekord sličan Useinu Boltu i mislim da će ga držati dosta dugo", nasmijao se Marej.

Šta me pitate?

The Jamal Murray injury.

He will be re-evaluated in 4-6 weeks.pic.twitter.com/bF67vIGW0G — ανϲοϱα δι ριù (@argdipiu)February 8, 2026

Novinar je konstatovao da je Denver u vrhu NBA lige kada je efikasnost u napadu u pitanju, a da je pri dnu kada je u pitanju brzina igre. To je po malo zbunilo kanadskog plejmejkera.

"Šta me tačno pitate? Da li treba da igramo brže? Sve se svodi na egzekuciju. Kada smo svi zdravi, znamo kako igramo, neko je otvoren i ima dobar šut. Dugo igramo. Želimo ponekad da budemo brži, ali ne i glupi. Oslanjamo se na našu egzekuciju i otvorene šuteve. Ima timova koji igraju dobru i agresivnu odbranu i svaka utakmica traži drugačiji tip napada. Kada gubiš, onda juriš i igraš brže, ali moraš da paziš da ne uzimaš pogrešne šuteve. Sve zavisi od osjećaja u momentu", zaključio je Marej i dodao da je sve u redu sa kukom, da je samo dobio udarac na meču.

BONUS VIDEO:

