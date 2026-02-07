Nikola Jokić dobija neočekivano pojačanje u Denveru

Povredama skloni plejmejker Lonzo Bol mogao bi da potpiše za Denver.

Poznati američki novinar i NBA insajder Bred Sigel objavio je da bi plejmejker Lonzo Bol (28) mogao da pojača Denver Nagetse ili Golden Stejt Voriorse. "Oba tima traže iskusnog plejmejkera", objasnio je on.

Lonzo Bol je trenutno bez tima, jer je u četvrtak trejdovan iz Klivlenda u Jutu, pa otpušten istog dana. Među Kavalirsima proveo je polusezonu, prosječno postizao 4,6 poena za 20,8 minuta na terenu, ali nije uspio da se nametne i da stekne povjerenje na duže staze. Posebno ne u situaciji u kojoj je u Klivlend na njegovo mjesto došao Džejms Harden iz Klipersa.

Lonzo Bol je bio igrač Čikaga od 2021. do 2025, ali je igrao samo u dvije od ukupno četiri sezone, zato što je kompletne 2022/23 i 2023/24 proveo na operacijama i oporavku od teških povreda koljena. Nažalost, ti problemi sa koljenom prate ga od dolaska u NBA ligu 2017. na velika vrata, kada je došao u Lejkerse kao drugi "pik" i uz velike, često i prevelike riječi njegovog oca, Lavara Bola, koji je od sebe stvorio medijsku ličnost, a onda se sa godinama povukao i utišao, dijelom i zbog bolesti i amputacije desnog stopala zbog dijabetesa.

Kakav je igrač Lonzo Bol?

Lonzo Bol je u svojoj prvoj sezoni prosječno postizao 10,2 poena, dijelio po 7,2 asistencije i hvatao 6,9 skokova, uz loš šut iz igre (30 odsto za tri). Šut je remenom poboljšavao i nalazio način da bude precizniji i da tako obogati svoju igru, u kojoj su mu glavni aduti dodavanja i igra u odbrani.

Ako bi došao u Denver, Bol bi sigurno našao način da pomogne Džamalu Mareju kao lideru bekovske linije, i njegovim saigračima. Pod samo jednim uslovom - da ostane zdrav.

Bio podvrgnut transplataciji meniskusa

Lonzo Bol bio je van NBA lige od januara do 2022. pa do sredine 2024. godine zbog velikih problema sa koljenom. U svom podkastu je objasnio da je početak njegovih problema bilo prvo kidanje meniskusa 2018. godine, još dok je nosio dres Lejkersa.

S obzirom na to da je zbog učestalih povreda njegovo koljeno praktično ostalo bez hrskavice, u toku 2023. godine morao je na zahvat transplatacije meniskusa, istovremeno kada mu je u istom koljenu izvršena i transplatacija hrskavice.

"Više nije bilo meniskusa, kost se trljala o kost i bila je oštećena, zato sam morao da dobijem novi meniskus od donora", objasnio je košarkaš. Bila je to treća operacija na koljenu u razmaku od samo godinu dana.

