Denver potvrdio loše vijesti: Moraće Nikola Jokić i Nagetsi bez igrača koji je "eksplodirao"

Denver je potvrdio da je Pejton Votson doživio povredu zadnje lože i da će biti van terena najmanje mjesec dana.

Denver je saopštio lošu vijest, tačnije potvrdio je crne slutnje - Pejton Votson propustiće najmanje mjesec dana. Povreda koju je doživio u meču protiv Njujork Niksa je takva da zahtijeva dužu pauzu i moraće Nikola Jokić i saigrači bez njega.

"Votson je doživio istegnuće zadnje lože i ponovo će se obaviti pregledi za četiri nedjelje", potvrdili su Nagetsi, što samo znači da će biti van teren najmanje mjesec dana, a možda i duže što je veliki problem.

Denver se cijele sezone muči sa povredama, krenulo je od povreda Erona Gordona i Kristijana Brauna, pa su se onda povrijedili Jokić i Jonas Valačnijunas, sada je u problemu i Votson i sve to ima ogroman uticaj na igru.

Denver je od povratka Jokića na parket pobijedio samo Klieprse, od tada je upisala tri poraza (Oklahoma, Detroit i Niksi) i sada mora bez Votsona koji je u odsustvu Jokića imao prosjek od 21,4 poena, 5,3 skoka i 2,9 asistencija po meču.

Injury Update: Peyton Watson sustained a Right Hamstring Strain on Wednesday night at the New York Knicks. He will be re-evaluated in four weeks.pic.twitter.com/Y9Vw8g4mt0 — Denver Nuggets (@nuggets)February 6, 2026

