logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nova teška povreda u Denveru: Bio glavni igrač kad nije bilo Jokića, sad ga neće biti nedjeljama

Nova teška povreda u Denveru: Bio glavni igrač kad nije bilo Jokića, sad ga neće biti nedjeljama

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Pejton Votson neće skoro da se vrati na teren. Čeka ga, kako sada stvari stoje, makar mjesec dana pauze.

Pejton Votson povrijeđen Izvor: Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

Nevjerovatno šta se dešava Denveru ove sezone, stalno je neko povrijeđen. Sada se poslije pobjede nad Njujork Niksima nakon dva produžetka povrijedio Pejton Votson. Mladi krilni igrač koji igra sezonu karijere je povrijedio zadnju ložu. 

Doživio je povredu kao i Luka Dončić dan kasnije, a prve prognoze ljekara nisu dobre. Navodno je povreda ozbiljnije prirode i moraće da odsustvuje dugo sa terena, kako prenose novinari "Atletika". 

"Krilni igrač Denver Nagetsa Pejton Votson je doživio težu povredu zadnje lože i očekuje se da bude van terena duže vrijeme. Votson ima sezonu karijere u Nagetsima. Ovo je nova nesrećna okolnost za njih. Otići će po drugo mišljenje kod ljekara, ali za sada izgleda da će biti van terena bar mjesec dana", napisao je novinar "Atletika". 

Šta se desilo?

Pejton Votson je izašao na osam minuta do kraja meča sa Njujorkom morao da izađe zbog povrede. Ovo je dodatni problem za Nagetse koji su imali toliko povreda tokom ove sezone da je Dejvid Adelman poslije meča samo rekao: "Nije ovo ništa novo za nas."

Do sada su ozbiljne povrede imali Nikola Jokić, Aron Gordon, Kem Džonson, Jonas Valančijunas, Kristijan Braun, a na ovom meču je zbog udara u glavu morao igru da napusti i Spenser Džouns. Sada će dugo van terena biti i Votson koji je u odsustvu lidera tima imao prosjek od 21,4 poena, 5,3 skoka, 2,9 asistencija, 1,6 blokada i 1,1 ukradenu loptu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Pejton Votson NBA liga Denver

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC