Nova teška povreda u Denveru: Bio glavni igrač kad nije bilo Jokića, sad ga neće biti nedjeljama

Pejton Votson neće skoro da se vrati na teren. Čeka ga, kako sada stvari stoje, makar mjesec dana pauze.

Nevjerovatno šta se dešava Denveru ove sezone, stalno je neko povrijeđen. Sada se poslije pobjede nad Njujork Niksima nakon dva produžetka povrijedio Pejton Votson. Mladi krilni igrač koji igra sezonu karijere je povrijedio zadnju ložu.

Doživio je povredu kao i Luka Dončić dan kasnije, a prve prognoze ljekara nisu dobre. Navodno je povreda ozbiljnije prirode i moraće da odsustvuje dugo sa terena, kako prenose novinari "Atletika".

"Krilni igrač Denver Nagetsa Pejton Votson je doživio težu povredu zadnje lože i očekuje se da bude van terena duže vrijeme. Votson ima sezonu karijere u Nagetsima. Ovo je nova nesrećna okolnost za njih. Otići će po drugo mišljenje kod ljekara, ali za sada izgleda da će biti van terena bar mjesec dana", napisao je novinar "Atletika".

Šta se desilo?

Pejton Votson je izašao na osam minuta do kraja meča sa Njujorkom morao da izađe zbog povrede. Ovo je dodatni problem za Nagetse koji su imali toliko povreda tokom ove sezone da je Dejvid Adelman poslije meča samo rekao: "Nije ovo ništa novo za nas."

Do sada su ozbiljne povrede imali Nikola Jokić, Aron Gordon, Kem Džonson, Jonas Valančijunas, Kristijan Braun, a na ovom meču je zbog udara u glavu morao igru da napusti i Spenser Džouns. Sada će dugo van terena biti i Votson koji je u odsustvu lidera tima imao prosjek od 21,4 poena, 5,3 skoka, 2,9 asistencija, 1,6 blokada i 1,1 ukradenu loptu.