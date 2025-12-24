logo
"Nikola Jokić mi vjeruje - to mi znači sve": Tragičar Denvera jedini vidio svijetlu tačku u porazu

"Nikola Jokić mi vjeruje - to mi znači sve": Tragičar Denvera jedini vidio svijetlu tačku u porazu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Denver je poražen od Dalasa nakon što je Pejton Votson promašio šut za tri poena i ujedno priliku da preokret i pobjedu.

Pejton Votson o Nikoli Jokiću Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Screenshot/Twitter/@DNVR_Nuggets

Denver nije uspio da veže drugu pobjedu, pa je poslije sjajnog izdanja protiv Jute zabilježio poraz u tijesnoj utakmici na gostovanju Dalasu (131:130). Navijači vjeruju da bi klub iz Kolorada mogao da ostvari pobjedu da je lopta ostala u rukama Nikole Jokića, a ne da je završila kod Pejtona Votsona. Šta bi bilo kad bi bilo. Nagađanja ostaju, a ono što je mnogo važnije i od pobjede jeste činjenica da najbolji košarkaš Denvera ima povjerenje u saigrače.

Džamal Marej i Nikola Jokić vezali su mini-seriju od 5:0 i stigli na pola koša zaostatka. Međutim, odbrana Dalasa je bila dobra, pa je Marej dodao loptu Jokiću, a onda Srbin riješio da proigra Pejtona Votsona koji se nalazio na šutu za tri poena. Pokušalo je ljetno pojačanje Denvera da šutne, ali lopta nije završila u obruču. I pored promašaja trener šampiona iz 2023. vjeruje da je odluka bila prava.

Sličnog mišljenja je i Pejton Votson. Ma koliko bilo teško igraču Denvera poslije poraza, za koji je u očima mnogih glavni krivac, uspio je da izađe pred kamere i kaže:

"Iskreno, imao sam osjećaj da lopta dolazi ka meni. Bilo je nekoliko uzastopnih akcija u kojima su pokušavali da zaguše taj prostor, tako da sam znao da će dodavanje stići. Znao sam i da će šut doći. Imao sam osjećaj da će lopta ući — nažalost, izašla je iz koša", rekao je Votson, snužden poslije poraza.

"Mislim da mi svi u timu, stručni štab i Nikola (Jokić) vjerovali u mene - da uzmem taj šut, da ga šutnem i pogodim. U svemu tome ima i pozitivne strane, znači da igraš sa najboljim igračem na planeti. To mi znači sve, bukvalno sve", dodao je Votson koji je u porazu od Dalasa postigao četiri poena za 24 minuta, sve ih je postigao sa linije penala. Jednom je promašio za dva poena i dva puta za tri poena.

Nastavio je Votson da govori o Srbinu:

"Jokić i ja igramo zajedno već neko vrijeme i njegovo povjerenje iz utakmice u utakmicu mi neizmjerno znači. Žao mi je što u ovoj utakmici nisam uspio da pogodim, razočaran sam što nisam realizovao taj šut, ali na kraju dana imamo još mnogo utakmica pred sobom. Ovo je iskustvo koje ću ponijeti i fokusirati se na to da sljedeći put pogodim", rekao je igrač Denvera.

Tagovi

