Denver je poražen na gostovanju Dalasu, ali meč je mogao da ode u drugom smjeru, da je posljednji šut preuzeo Nikola Jokić.

Izvor: Ron Jenkins / Getty images / Profimedia

Denver je poražen na gostovanju Dalasu u vrlo tijesnom meču (131:130). Možda je klub iz Kolorada mogao i da preokrene, naročito jer je u posljednjih minut i 12 sekundi tandem Nikola Jokić i Džamal Marej vezao mini-seriju od 5:0. Međutim, priliku za pobjedu ispustio je Pejton Votson koji je u korneru bio sam i posle dodavanja Nikole Jokića uputio šut za tri poena i promašio. Zbog toga mnogi vjeruju da je lopta trebalo da ide u ruke iskusnijem i onom koji gotovo uvijek pogađa - Nikoli Jokiću.

Trener Denvera Dejvid Adelman poslije meča govorio je o taktici. U vjerovatno svakoj situaciji lopta bi išla ka Nikoli Jokiću, ali u meču protiv Dalasa centar iz Sombora bio je gotovo jedini igrač kojeg su čuvali i isplatilo im se.

"Čini mi se da su ga u tom trenutku četvorica čuvala, to bi bio izuzetno težak šut. Na kraju bih rekao da su dvojica najboljih igrača Denvera donijeli prave odluke. Prvo je Džamal (Marej) dodao loptu Nikoli (Jokiću), a onda je Nikola proslijedio saigračima. Djelovalo je kao da petorica čuvaju dvojicu igrača", rekao je Adelman.

Vidi opis "Mislite da je bilo pametnije?": Adelman objasnio zašto Jokiću nije povjerio posljednji napad Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Nikola Jokić je zabilježio novi dabl-dabl - ubacio je 29 poena i podelio 14 asistencija, a iz igre je šutirao 55 posto. Međutim, poslednji šut nije išao kod njega, bila je to odluka trenera.

"Možete da pretpostavljate u koji ugao želite da lopta ide, ekipa je bila zagrijana, pogodila je sedam trojki, ali ono što ne možete da pretpostavite je da li će ga odbrana zatvoriti s lijeve ili desne strane. A Pejton je šutirao preko 50 odsto iz uglova ove sezone, nije on nikakva bezopasna opcija", mora je da pojasni Adelman odluku.

"Žao mi je zbog njega. Imao je čudnu noć zbog problema sa faulovima."

I zaista, Votson je u ovom meču postigao svega četiri poena i to sa linije penala, promašio je jedan šut za dva poena i dva šuta za tri. Uspio je da zabilježi i dva skoka i jednu asistenciju, ali da je bio van ritma govori i činjenica da je izgubio tri lopte, a i zabilježio četiri faula.

"Na kraju je dobro branio Entonija Dejvisa i zaista sam mislio da lopta ulazi čim je izašla iz njegove ruke. Ovaj poraz je razočaravajući, ali smo sami sebe doveli u tešku situaciju zbog načina na koji smo započeli utakmicu - bez energije, letargično. Rotirao sam razne postave samo da bih pronašao neku grupu sa energijom."

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Reakcija u trećoj četvrtini bila je dobra - postigli smo 47 poena i vratili se do izjednačenja, ali nismo uradili dovoljno u završnici", rekao je trener Denvera.

Nikola Jokić je u meču protiv Dalasa imao zadatak da čuva Kejleba Martina. Njegov vršnjak bio je gotovo nepogrešiv u šutu za dva poena i za 25 minuta ubacio je devet poena, što je njegova najbolja partija u dosadašnjem toku sezone. Denver je riješio da igra sa dva visoka igrača i to je izgledalo dobro. Dalas nije predavao u ključnim momentima, a Dejvid Adelman objasnio je i kako je vidio završnicu meča.

"Mislio sam da Nikola može da čuva Martina. I opet, Martin je pogađao u ovom meču, imali su dosta igrača koji su pogađali baš kada smo mi pravili serije."

"Ta postava nam je pomogla da zatvorimo reket i da češće šaljemo igrače na Entonija Dejvisa, koji nam je rano pravio probleme. Poslije toga je imalo smisla da pređemo na nižu postavu, jer smo odmah pogodili tri važna šuta, a djelovalo je da oni nisu znali kako da reaguju sa rotacijama dva visoka igrača", rekao je Adelman.

Kad se vraćaju Braun i Gordon? Kad je u pitanju povratak Kristijana Brauna i Erona Gordona, Adelman nije imao mnogo novih informacija. "Koliko znam, možda tokom tog gostovanja na Istočnoj obali. To je baš naporno putovanje. Prave napredak i obojica djeluju samouvjereno u vezi sa oporavkom. U NBA ligi, kad izgubiš igrače, najveći strah je da ne izgubiš još nekog, jer se onda mnogo više troše ostali igrači", rekao je trener Denvera.

U završnici meča Kem Džonson je doživio povredu kolena, nakon što je postigao šest poena za 26 minuta. Kad je u pitanje stepen ozbiljnosti povrede ljetnog pojačanja Adelman je rekao:

"Zabrinjavajuće je. Još nisam dobio informacije.Bio je u svlačionici, slijede snimanja. Nije bilo prijatno za vidjeti, pogotovo jer je u posljednjih mjesec dana igrao odlično i našao ritam u ekipi. Imali smo dosta ovakvih momenata ove sezone, to zna da bude demorališuće. Nadam se da će vijesti biti bolje nego što je izgledalo, jer znamo koliko nam Kem znači", rekao je Adelman.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!