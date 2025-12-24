logo
Jokić poludio na novog saigrača u Denveru: Tri puta mu isto rekao, pa izgubio živce

Jokić poludio na novog saigrača u Denveru: Tri puta mu isto rekao, pa izgubio živce

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Imao je Nikola Jokić strpljenja za Kema Džonsona, ali izgleda da ga više nema. Poludio je na njega jer nije znao gdje treba da stoji na parketu.

Jokić bijesan na saigrača ne zna gdje treba da stoji na terenu Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Kem Džonson stigao je ovog ljeta u Denver kao najveće pojačanje, umjesto Majkla Portera Džuniora koji je proslijeđen u Bruklin. Međutim, za sada se ozbiljno muči s formom i daleko je od brojki koje je imao kroz karijeru, pa ga je zbog toga Jokić branio od svih, posebno od medija koji su nestrpljivi da proigra.

Međutim, ni strpljenje Nikole Jokića nije neograničeno. Tako je prethodne noći pobjesnio na Kema Džonsona u porazu Denvera protiv Dalasa (131:130), pošto nije mogao da mu objasni gdje očekuje od njega da se nalazi na parketu.


Zbog toga što nije znao akcije Denvera, Jokić je tri puta gubio loptu. Dodavao je loptu "u prazno" jer se Kem Džonson nije nalazio na pravom mjestu, tako da su poslije trećeg kiksa imali ozbiljnu diskusiju. Nažalost, ni to nije pomoglo jer je Džonson inače imao tek osam poena na kraju meča.

Uz to, Kem Džonson se povrijedio na tri minuta do kraja, kada se kod jednog defanzivnog skoka uhvatio za koljeno i ostao je da leži na parketu, pa u Denveru strahuju da je ovo još jedna povreda koja će naštetiti ekipi.


Čeka se snimak sa magnetne rezonance, a za sada iz Denvera nemaju precizne informacije šta se dogodilo:

"Zabrinjavajuće je. Još se nisam čuo s njim. Sjedio je svlačionici. Saznaćemo. Snimanja moraju da se obave prije svega ostalog. Nije bilo prijatno za vidjeti, posebno kada je u pitanju igrač koji je u sjajnoj formi i koji je posljednjih mjesec dana igrao veoma dobro. Zaista je pronašao svoje mjesto u našoj grupi", rekao je Dejvid Adelman posle meča.

"Imali smo dosta ovakvih trenutaka ove godine. To iscrpljuje, ali se nadamo da su vijesti bolje nego što je u prvi mah izgledalo, jer znamo koliko Kem znači našem timu".

Denver - Dalas završnica
Izvor: NBA

