"Najbolji na svijetu šutira, ne dodaje": Da li je Jokić kriv za poraz Denvera? Pogledajte sami...

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Pogledajte akciju koju je Nikola Jokić odigrao za pobjedu Denvera i dočekao je da njegov saigrač Pejton Votson promaši. Da li je to bilo najbolje rješenje? Kažu da najbolji igrač svijeta u ovakvim situacijama mora sam da rješava.

Da li je Nikola Jokić pogriješio u posljednjem napadu Izvor: YouTube/NBA/Printscreen

Denver je doživio poraz na gostovanju Dalasu (131:130) iako je imao šut za pobjedu. Uspio je Denver da se odbrani i obezbijedi posljednji napad na oko sedam sekundi do kraja, lopta je očekivano išla u ruke Nikoli Jokiću koji ovog puta nije hteo da preuzme odgovornost, iako je igrao odličan meč (29 poena).

Verovao je više svojim saigračima nego samom sebi, tako da je loptu proslijedio u levi ugao za Pejtona Votsona, a košarkaš koji do tog trenutka nije postigao nijedan poen iz igre na meču - promašio je. Pogledajte kako je to izgledalo:


Ostaje dilema da li je Jokić izabrao pravo rješenje, a imao ih je nekoliko. Prvo je bilo da sam završava akciju, međutim pozvao se na "zdrav razum" jer je bio okružen petoricom i to bi bio jako težak šut, dok je znao da neće dobiti faul jer ga nikad ne dobija. Druga opcija je bio Tim Hardavej Džunior, a treća Džamal Marej kome bi doduše najteže mogao da doda loptu.

Denver - Dalas završnica
Izvor: NBA

Odlučio se na kraju za četvrto rješenje - Pejton Votsona u uglu. Obično pogađa te šuteve na 50 odsto uspješnosti, tako da je bilo logike da mu Jokić doda loptu, ali znamo da su još veći procenti uspejšnosti Somborca iz reketa...

Šta vi mislite, da li je Jokić pogriješio u ovoj situaciji?

Tagovi

Nikola Jokić košarka NBA liga Denver

