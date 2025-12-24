logo
Niko nije smio da pita Jokića najvažniju stvar: Stavio je ruke iza leđa i sam odgovorio

Niko nije smio da pita Jokića najvažniju stvar: Stavio je ruke iza leđa i sam odgovorio

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Nikola Jokić je donio odluku da doda loptu umjesto da šutira, ali to niko nije smio da ga pita niti da ga krivi poslije poraza Denvera od Dalasa.

Novinari nisu pitali Jokića zašto nije šutirao u posljednjem napadu Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Denver je doživio neprijatan poraz na gostovanju Dalasu (131:130) i to tako što je promašio šut za pobjedu. Odbranili su se igrači Nagetsa, obezbijedili oko sedam sekundi za poslednju akciju, međutim u njoj je zakazao Pejton Votson koji je ostao sam i promašio šut za tri poena.

Do tog trenutka Votson nije postigao niti jedan koš iz igre i postoji sumnja da li je Nikola Jokić donio pravu odluku kada mu je dodao loptu, međutim niko nije smio ni da mu postavi to pitanje.

Nikola Jokić izjava poslije poraza Denvera
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Iako nikada ne "bukne" niti se nervira zbog novinarskih pitanja, iz nekog razloga oni kao da su se bojali da dovedu u pitanje ispravnost njegove odluke. I to je sam vidio Jokić po tonu pitanja koja su zaobilazila glavnu stvar - da li je pogriješio što nije šutirao na koš? Olakšao im je i sam je rekao da misli da je donio pravu odluku.

"To je ispravan potez i opet bih to uradio", naglasio je Jokić koji je prethodno objasnio akciju: "Džamal Marej i ja smo igrali pik en rol, svičovali su, našao sam se onda u džepu, okrenuo se i vidio sam Pejtona Votsona u uglu i mislio sam da ulazi".

Nikola Jokić je protiv Dalasa postigao 29 poena, imao je još 14 asistencija i sedam skokova. Šutirao je 5/10 za tri poena, odnosno ukupno iz igre 12/22, dok je zanimljivo da za cijelu utakmicu nije izveo niti jedno slobodno bacanje.

Nikola Jokić je jedino kritikovao što je njegova ekipa loše ušla u utakmicu, imala je četiri izgubljene lopte u četiri minuta i nije napravila niti jedan faul, što je bila osnova da Dalas "povuče" u tim trenucima prije svega preko "rukija" Kupera Flega koga je Somborac posebno nahvalio.

"Bio je jako dobar. Agresivan je i napada koš, dao je deset poena na startu, zapalio se. Djeluje kao da je već igrao mnogo značajnih utakmica. Djelovao je jako zrelo", kratko je kazao Jokić u analizi ove utakmice koja je iza Denvera.

Sada se već okrenu duelu sa Minesotom koja se igra u "božićnoj noći" između srijede i četvrtka.

Denver - Dalas
Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

