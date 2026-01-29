logo
Lejkersi kradu Denveru novog superstara: Eksplodirao otkako nema Jokića, ali uskoro odlazi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Pejton Votson je na cijeni, želi Denver da ga zadrži, ali sve to bi mogao da pokvari tim Los Anđeles Lejkersa.

Lejkersi žele Pejtona Votsona Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Na cijeni je Pejton Votson. Bek koji je draftovan 2022. godine kao 30. pik osvojio je titulu 2023. godine kao rezervista, a poslije dvije sezone u kojima je napravio određeni napredak sada je na meti Los Anđeles Lejkersa. Vidjeli su Lejkersi kako Votson dominira i žele to u svom timu.

Njemu ove sezone ističe ugovor vrijedan 4.350.000 dolara, a kako su Nagetsi već potrošili 211.000.000 za narednu sezonu pitanje je veliko da li imaju prostora da mu ponude novu saradnju.

Sjajni defanzivac je ove godine uspio da se nametne i u napadu i prosječno bilježi 14,4 poena, 5 skokova i 2 asistencije po meču. Sjajno je iskoristuio sve više minuta koji su se pojavili poslije povreda glavnih igrača. Uskočio je napadački ispred Brusa Brauna i Tima Hardaveja i dao sebi na cijeni. 

Denver će moći da izjednači ponudu drugih timova za njega, a teško da će imati prostora da mu ponude veliki ugvoor. Ugovori ističu i Braunu i Hardaveju, kao i Džejlenu Piketu i Hanteru Tajsonu. Jedini ugovor koga bi zaista željeli da se otarase u Denveru je ugovor Zika Nadžja koji će u naredne dvije godine dobiti 15.000.000 dolara, a jedva da ima minute na terenu.

