Pejton Votson je na cijeni, želi Denver da ga zadrži, ali sve to bi mogao da pokvari tim Los Anđeles Lejkersa.
Na cijeni je Pejton Votson. Bek koji je draftovan 2022. godine kao 30. pik osvojio je titulu 2023. godine kao rezervista, a poslije dvije sezone u kojima je napravio određeni napredak sada je na meti Los Anđeles Lejkersa. Vidjeli su Lejkersi kako Votson dominira i žele to u svom timu.
Njemu ove sezone ističe ugovor vrijedan 4.350.000 dolara, a kako su Nagetsi već potrošili 211.000.000 za narednu sezonu pitanje je veliko da li imaju prostora da mu ponude novu saradnju.
Lejkersi kradu Denveru novog superstara: Eksplodirao otkako nema Jokića, ali uskoro odlazi
Sjajni defanzivac je ove godine uspio da se nametne i u napadu i prosječno bilježi 14,4 poena, 5 skokova i 2 asistencije po meču. Sjajno je iskoristuio sve više minuta koji su se pojavili poslije povreda glavnih igrača. Uskočio je napadački ispred Brusa Brauna i Tima Hardaveja i dao sebi na cijeni.
Denver će moći da izjednači ponudu drugih timova za njega, a teško da će imati prostora da mu ponude veliki ugvoor. Ugovori ističu i Braunu i Hardaveju, kao i Džejlenu Piketu i Hanteru Tajsonu. Jedini ugovor koga bi zaista željeli da se otarase u Denveru je ugovor Zika Nadžja koji će u naredne dvije godine dobiti 15.000.000 dolara, a jedva da ima minute na terenu.