"Sve ćemo mi njima vratiti, ne daj nikome": Bogdanović i Zubac poslali misteriozne poruke u NBA ligi

Bogdan Bogdanović i Ivica Zubac razmijenili su poruke na društvenim mrežama poslije njegovog trejda u Indijanu i odlaska iz Klipersa.

Bogdan Bogdanović ostao je bez nekoliko saigrača u Los Anđelesu u posljednjim danima prelaznog roka u NBA ligi. Prvo je Džejms Harden otišao u Klivlend, pa je Ivica Zubac trejdovan u Indijanu i taj odlazak ga je mnogo više pogodio. Pokazao je to na društvenim mrežama.

"Terca na tišinu brate. Mnogo fališ, ali cijepaj dalje", napisao mu je Bogdan aludirajući na jednu pjesmu koja je očigledno među omiljenima njih dvojice.

Nije se dugo čekao odgovor hrvatskog košarkaša koji je najavio i neku vrstu "osvete", samo nije jasno prema kome.

"Brat moj. Sve ćemo mi njima vratiti. Samo cijepaj i ne daj nikome", poručio je Zubac.

Izgleda da Zubac ima dosta zamjerki na račun na koji su se Klipersi ponijeli prema njemu. Posebno ako se uzme u obzir da je na dan trejda postao otac i dobio djevojčicu. Tada je saznao da će umjesto slavlja sa najbližima morati da "pakuje kofere" i da putuje preko 3.000 kilometara daleko.

