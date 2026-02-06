logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sve ćemo mi njima vratiti, ne daj nikome": Bogdanović i Zubac poslali misteriozne poruke u NBA ligi

"Sve ćemo mi njima vratiti, ne daj nikome": Bogdanović i Zubac poslali misteriozne poruke u NBA ligi

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bogdan Bogdanović i Ivica Zubac razmijenili su poruke na društvenim mrežama poslije njegovog trejda u Indijanu i odlaska iz Klipersa.

bogdan bogdanovic se oglasio zbog ivice zupca Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Bogdan Bogdanović ostao je bez nekoliko saigrača u Los Anđelesu u posljednjim danima prelaznog roka u NBA ligi. Prvo je Džejms Harden otišao u Klivlend, pa je Ivica Zubac trejdovan u Indijanu i taj odlazak ga je mnogo više pogodio. Pokazao je to na društvenim mrežama.

"Terca na tišinu brate. Mnogo fališ, ali cijepaj dalje", napisao mu je Bogdan aludirajući na jednu pjesmu koja je očigledno među omiljenima njih dvojice.

Nije se dugo čekao odgovor hrvatskog košarkaša koji je najavio i neku vrstu "osvete", samo nije jasno prema kome.

"Brat moj. Sve ćemo mi njima vratiti. Samo cijepaj i ne daj nikome", poručio je Zubac.

Izgleda da Zubac ima dosta zamjerki na račun na koji su se Klipersi ponijeli prema njemu. Posebno ako se uzme u obzir da je na dan trejda postao otac i dobio djevojčicu. Tada je saznao da će umjesto slavlja sa najbližima morati da "pakuje kofere" i da putuje preko 3.000 kilometara daleko.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:58
Bogdan Bogdanović dao pehar Nikoli Topiću
Izvor: RTS
Izvor: RTS

 (MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bogdan Bogdanović Ivica Zubac NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC