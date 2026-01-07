logo
Ivica Zubac najtraženiji u NBA ligi: Kandidati za titulu spremaju ponudu za njega

Ivica Zubac najtraženiji u NBA ligi: Kandidati za titulu spremaju ponudu za njega

Autor Haris Krhalić
0

Hrvatski centar Ivica Zubac trenutno je jedan od najtraženijih igrača u NBA ligi.

Ivica Zubac najtraženiji u NBA ligi Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prelazni rok u NBA ligi, odnosno period u kojem timovi mogu da trejduju igrače, bliži se kraju. U samom finišu je u prvi plan stiglo ime hrvatskog centra Ivice Zupca, koji je postao možda i najtraženija roba na tržištu - za njega se raspituju timovi koji na istoku imaju veoma velike ambicije.

Brojne su ekipe koji bi željele da uzmu centra Los Anđeles Klipersa, ali se za sada najveće šanse daju Bostonu i Indijani. Loš početak sezone Klipersa, kojima su mnogi predvidjeli da je ovo posljednja prilika za ekipu da uradi nešto velike prije kompletnog remonta i "rasprodaje" dodatno su podgrijali priče o promjeni sredine za hrvatskog centra i bivšeg igrača Mege.

Tim iz Los Anđelesa je u međuvremenu malo popravio formu i sada je konkurentan za dogiravanje, ali... To nije otjeralo potencijalne udvarače, a posebno Boston Seltikse koji vide Ivicu Zupca kao idealno rješenje za svoje probleme na centarskoj poziciji.

Ivica Zubac ove sezone prosječno bilježi 15 poena, 11 skokova i 2,5 asistencije po meču. Posebno se ističe igrom u odbrani i već godinama važi za jednog od najboljih defanzivnih centara u NBA ligi. Sve su to razlozi da on promijeni sredinu, posebno što Klipersi ove sezone nemaju zagarantovano čak ni mjesto u plej-ofu.

