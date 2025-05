Zubac slušao pohvale, a onda nestao protiv Jokića: Jedva izgovorio nekoliko riječi koliko ga boli

Ivica Zubac teško podnio poraz L.A. Klipersa i eliminaciju protiv Jokićevog Denvera.

Izvor: YouTube/@hoopjab

Ivica Zubac odigrao je najbolju sezonu života, bio je odličan i u plej-of seriji protiv Denvera, slušao je pohvale na svoj račun jer je (donekle) uspijevao da parira Nikoli Jokiću, međutim kada je bilo najvažnije - nestao je sa parketa. Nije naravno Zubac jedini krivac za poraz L.A. Klipersa u "majstorici" (120:101), ali da se očekivalo više od 10 poena i 14 skokova - jeste.

Zato je i sam Zubac bio nevjerovatno utučen posle meča da je jedva pričao: "Pobijedili su nas u svakom aspektu igre i to je bila razlika", rekao je Hrvat, pa na dodatno pitanje samo ponovio: "Igrali su snažnije od nas, šta da vam kažem".

Vidio je Jokić da je Zubac utučen, prišao je i njemu i Bogdanoviću posle meča i zagrlio ih, međutim nije to mnogo pomoglo jer je očigleno hrvatski reprezentativac očekivao više od ove sezone. Bilo je onih koji su čak smatrali da Klipersi mogu i do titule pošto su povratkom Kavaja Lenarda na parket imali i najbolji skor u NBA ligi, ali to očigledno nije bio slučaj: "Ovo je bila dobra sezona iz ugla da smo dobro odigrali regularni dio sezone, ali ne igram za to nego za plej-of, a ispadnemo u prvoj rundi", rekao je Zubac.

Pogledajte i njegovu nervoznu izjavu za medije koja najbolje govori koliko mu je teško pao poraz od Denvera zbog kog je njegova sezona završena već 4. maja:

Ivica Zubac posle poraza od Denvera. Izvor: YouTube/@hoopjab

Inače, Ivica Zubac je ove sezone bio kandidat za nagradu "košarkaš koji je najviše napredovao", ali je ona pripala Dajsonu Danijelsu iz Atlante. Zubac je inače prosječno bilježio 16,8 poena, 12,6 skokova i 2,7 asistencija po meču, a ovo mu je bila već deveta sezona u NBA.

