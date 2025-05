Jokić izveo potez utakmice i blokirao Hrvata: Ko kaže da Nikola ne igra odbranu?

Nikola Jokić udario je blokadu Ivici Zubcu i pokazao da i te kako zna da igra na obje strane terena. Srbin svima stavio do znanja ko je MVP.

Nikola Jokić je najbolji košarkaš na planeti i tu nema nikakve dileme. Oni koji pokušavaju da nađu razlog da ga kritikuju, navode tu slabije igranje odbrane. Međutim, on im je još jednom pokazao da to nije baš tako i da kada želi, da može da igra sjajno u odbrani i to su vidjeli svi u Denveru još jednom.