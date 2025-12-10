logo
Raspada se najgori "supertim" NBA lige: Prvo tjerali Bogdana, sad je Hrvat na tapetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Ekipa Los Anđeles Klipersa je sada spremna da trejduje Ivicu Zubca i da defintiivno krene u razbijanje "supertima" koji su napravili.

Raspada se tim LA Klipersa Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Izgleda da se raspada nešto što je trebalo da bude supertim u Los Anđelesu. Nakon otkaza za Krisa Pola koji je šokirao NBA ligu, sada američki mediji javljaju da je organizacija spremna da trejduje Ivicu Zubca

Nekadašnji centar Mege je praktično jedini mlađi igrač sa ozbiljnijom ulogom u ekipi, a i on ima 28 godina. S obzirom na to da ima trogodišnji ugovor na otprilike 20.000.000 dolara godišnje, Klipersi žele da ga razmijene za pikove ili mlade igrače. 

Naredne sezone bez ugovora u Klipersima ostaje 12 igrača, uključujući i Bogdana Bogdanovića. Kapiten Srbije malo igra ove sezone, često je na klupi ili van protokola, a šuškalo se i o njegovom trejdu. 

Sa ugovorima za narednu sezonu, ukoliko se trejduje Zubac, ostaju samo Kavaj Lenar, Džejms Harden, Derik Džouns, Bredli Bil, Kem Kristi i Janik Konan Niderhauzer. 

Ove sezone je ekipa Klipersa 13. na Zapadu, ima skor od samo šest pobjeda i 13 poraza, tako da su shvatili da sa Tajronom Luom i ovim igračkim kadrom nemaju šta da traže. Sada traže izlaz u trejdovima i rekonstrukciji tima. 

Tagovi

LA Klipers NBA liga Ivica Zubac

Komentari 0

