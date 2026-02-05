Bogdan Bogdanović ostao bez saigrača: Ivica Zubac trejdovan, odlazi iz Los Anđelesa

Hrvatski reprezentativac Ivica Zubac trejdovan je u Indijanu

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Los Anđeles Klipersi odlučili su da trejduju jednog od najbolje u svom timu. Ivica Zubac postao je igrač Indijane, a kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ostao je bez saigrača.

Nakon što su Klipersi riješili da trejduju najboljeg centra svog tima i pored njega Kobija Brauna, u njihovom pravcu krenuće Benedikt Matemurin, Ajzea Džekson kao i dva buduća pika u prvoj rundi drafta. Preciznije, dva pika u prvoj rundi drafta 2026, a onda i 2029.

Ivica Zubac je u ovoj sezoni bilježio 14,4 poena, 11 skokova i odigrao je 43 utakmice, dok je procenat šuta iznosio 61,3 odsto iz igre. Njegova igra posebno je bila primijećena u plej-in fazi kad je na maestralan način čuvao Nikolu Jokića, na čemu mu je i srpski centar "skinuo kapu". Ugovor Hrvata trenutno važi do kraja 2027/28, a očekivanja su da će u posljednjoj godini zaraditi 21 milion dolara.

Klipersi na papiru imaju sjajnu ekipu, ali na tabeli ne stoje idealno. Trenutno se nalaze na devetom mjestu, imaju skor 23-27. S druge strane, Indijana stoji katastrofalno, posljednja je na tabeli i ima svega 13 pobjeda i 38 poraza, pa će igra Hrvata biti od velikog značaja za ovaj tim.