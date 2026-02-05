logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bogdan Bogdanović ostao bez saigrača: Ivica Zubac trejdovan, odlazi iz Los Anđelesa

Bogdan Bogdanović ostao bez saigrača: Ivica Zubac trejdovan, odlazi iz Los Anđelesa

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Hrvatski reprezentativac Ivica Zubac trejdovan je u Indijanu

Ivica Zubac trejdovan Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Los Anđeles Klipersi odlučili su da trejduju jednog od najbolje u svom timu. Ivica Zubac postao je igrač Indijane, a kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović ostao je bez saigrača.

Nakon što su Klipersi riješili da trejduju najboljeg centra svog tima i pored njega Kobija Brauna, u njihovom pravcu krenuće Benedikt Matemurin, Ajzea Džekson kao i dva buduća pika u prvoj rundi drafta. Preciznije, dva pika u prvoj rundi drafta 2026, a onda i 2029.

Ivica Zubac je u ovoj sezoni bilježio 14,4 poena, 11 skokova i odigrao je 43 utakmice, dok je procenat šuta iznosio 61,3 odsto iz igre. Njegova igra posebno je bila primijećena u plej-in fazi kad je na maestralan način čuvao Nikolu Jokića, na čemu mu je i srpski centar "skinuo kapu". Ugovor Hrvata trenutno važi do kraja 2027/28, a očekivanja su da će u posljednjoj godini zaraditi 21 milion dolara.

Klipersi na papiru imaju sjajnu ekipu, ali na tabeli ne stoje idealno. Trenutno se nalaze na devetom mjestu, imaju skor 23-27. S druge strane, Indijana stoji katastrofalno, posljednja je na tabeli i ima svega 13 pobjeda i 38 poraza, pa će igra Hrvata biti od velikog značaja za ovaj tim.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Ivica Zubac NBA liga LA Klipers Indijana

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC