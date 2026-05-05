logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Borac treba novi stadion"! Dodik najavio izgradnju: Grad neka da lokaciju i kaže koliko će učestvovati! 2

"Borac treba novi stadion"! Dodik najavio izgradnju: Grad neka da lokaciju i kaže koliko će učestvovati!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
2

"Mi ćemo sa republičkog nivoa dati pola sredstava za izgradnju“, rekao je Milorad Dodik koji je na čelu Organizacionog odbora za obilježavanje 100 godina postojanja FK Borac.

Dodik najavio izgradnju novog stadiona FK bOrac Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučki Borac uveliko priprema obilježavanja 100-godišnjice postojanja, a u godini jubileja osvojena je i titula šampiona BIH koja će biti proslavljena na utakmici protiv Željezničara.

U utorak je i imenovan Organizacioni odbor za organizaciju obilježavanja 100 godina kluba, na čijem čelu je Milorad Dodik, a on je najavio i izgradnju novog stadiona, odnosno istakao potrebu da banjalučki klub dobije novi dom.

"Mi smo finansirali dio izgradnje istočne tribine, ali morate da znate da je stadion vlasništvo grad. Kroz sve naše političke pobjede želimo da stvorimo platofrmu da u Banjaluci izgradimo savremeni fudbalski stadion. Za to je potrebna sinergija između republičkog igradskog nivoa i samih političkih oprganizacija. Pozivam Grad da nam odredi lokaciju i da kaže koliko će Grad učestvovati u izgradnji novog stadiona. Mi ćemo sa republičkog nivoa dati pola sredstava za izgradnju. Fudbalski klub Borac je jedini sportski kolektiv koji igra na Gradskom stadionu koji je u vlasništvu Grada i plaća sve komunalije, to je na godišnjem nivou oko 500.000KM i to je ozbiljan novac. To nije fer", istakao je Dodik.

On je saopštio i da će Fudbalski klub Borac dobiti odlikovanje Predsjednika Republike Srpske na manifestaciji povodom Vidovdana.

"Institucija Predsjednika Republike Srpske je odlučila da povodom ovom uspjeha i 100 godina Borac dobije jedno od najviših odlikovanja za Vidovdan i to će biti održano na ceremoniji u Palati Predsjednika Republike dan prije ili na sam Vidovdan. Time želimo da pokažemo da primjećujemo Borac, da želimo da mu pomognemo, da ga podržimo. Uskoro Borac čekaju evropske kvalifikacije, vjerujemo u kvalitet kluba, njegovu organizacionu sređenost, a trebaće i malo sportske sreće. Ponosan sam na ljude u Borcu koji su posljednjih godina od Borca napravili novo prominentno ime u fudbalu", istakao je Dodik.

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Milorad Dodik Gradski stadion Banjaluka fudbal

Komentari 2

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Slobo

Šta se ovaj petlja. Još juče je slao batinase na navijače,a sad bi da gradi. Sram ga bilo.

Supljak

Čuj priče Gradski stadion vlasništvo grada, a Borac placa komunalije Ima li Borac prihoda od stadiona ili Grad? Iznajmljeni prostori, ulaznice od utakmica, reklame itd itd itd Aj pusti šuplju...

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC